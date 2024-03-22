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MIRROR 入選Rolling Stone「Future25」　12子望將廣東歌推廣到世界每個角落

娛樂 17:46 2024/03/22

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MIRROR入選Rolling Stone「Future 25」，為港爭光！

美國權威音樂雜誌Rolling Stone最近公布年度名單「Future25」，全球25個影響未來的音樂單位，當中MIRROR成為唯一入圍的亞洲男子組合，名單亦包括為港人熟悉的韓團 Le Sserafim，令12子非常興奮！

隊長Lokman說：「無諗過MIRROR可以上到 Rolling Stone 咁 Iconic 嘅媒體上面，好開心好榮幸，同埋可以將廣東歌帶到更大嘅市場，多謝 Rolling Stone 同多謝唔同地方嘅Fans。」

12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？

Edan：我們有不同的強項

Rolling Stone介紹MIRROR來自不同界別，但Edan表示這才突顯他們的獨特性：「我們12個不是練習生出身，而是來自不同的背景，所以我們有不同的強項。」

訪問中亦有提及他們的音樂路向，Ian道：「我們的音樂類型繁多，有受Kpop影響的EDM曲風，但如新作Day 0，就帶來Hip Hop類的作品。」

MIRROR

MIRROR成立後遇上疫情

MIRROR成立之後遇上疫情，但AK表示：「在艱難的時候，我們變得更團結。」Anson Lo也說：「當時我們以新的途徑與樂迷接觸，例如做網上演出，IG開Live，從沒間斷與樂迷溝通。」

Ian也續道：「過去的疫情令我們專注工作和努力去改進。」

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Anson Lo受韓星啟發

過去韓國音樂紅遍全球，令世界各地的樂迷也開始多加留意亞洲各地的音樂，就像周杰倫、New Jeans、少女時代和Atarashi Gakko!，Alton道：「這四個單位的成員都有着很鮮明與獨立的個性，但當走在一起時又會變成一體，展示很強烈的舞台力量。」

Anson Lo也道：「我們見到其他團體如何努力地做音樂，為大眾帶來新鮮感，他們亦啟發我們作新嘗試。」

MIRROR

MIRROR各有期望

近期MIRROR衝出香港、亦先後在英國、美加、新加坡、吉隆坡及澳門舉行巡唱，各成員都有不同期望，姜濤道：「還有很多人不認識我們MIRROR，這是很好的推動力，我很好奇海外觀眾見到我們會有甚麼感覺。」

Edan表示：「我們的目標不只是希望大家聽MIRROR的歌曲，我們更希望燃起大家對廣東歌的喜愛和關注。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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