【垃圾徵費】政府交代派發免費指定袋詳情　三無大廈若無人應門並逾期登記將視為放棄

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【垃圾徵費／垃圾收費／指定袋】垃圾徵費8月實施，政府將在實施首6個月向「三無」大廈、鄉郊村屋和公屋，包括過渡性房屋的住戶派發免費指定袋，環境及生態局今（22日）向立法會提交文件交代派發詳情。當局指，會向上述住戶每戶每月派發20個15公升的指定袋，其中公屋住戶，環保署將安排運送免費指定袋到房屋署、房協及營運過渡性房屋的非政府組織所指定的地點，由他們直接分發給其租戶，詳細派發安排及時間表由有關屋邨物業管理公司或屋邨辦事處負責。

而「三無」大廈住戶，環保署將安排物流承辦商為每個「三無」大廈住戶上門派遞免費指定袋，如派遞時無人應門，會留下「通知卡」。住戶須於指定時間前登記到智能櫃或自提點領取免費指定袋。逾期登記一般將不獲受理，而相關住戶會被視為放棄領取免費指定袋。在特別情況下，個別持「通知卡」住戶如要求環保署再次安排上門派遞，可致電派發免費指定袋熱線電話尋求協助。

至於鄉郊村屋住戶，環保署將安排運送免費指定袋到村公所或鄉事委員會辦公室，由村代表或所屬的鄉事委員會直接分發給其鄉郊村屋的住戶。相關的安排，如領取方式、次數、地點、日期及時間等，由村代表或所屬的鄉事委員會按其鄉村情況而決定。

局方又稱，考慮到社福界別包括安老院舍及殘疾人士院舍對垃圾收費或有不少關注及疑問，環保署2月中已聯同社會福利署與業界會面，初步了解社福機構因應垃圾收費所面對的難題。環保署已邀請業界代表提供更多其實際營運情況的資料，例如每日主要產生的垃圾種類及數量、現時每月處理垃圾的開支等。環保署會透過「先行先試」，仔細研究推行垃圾收費對業界的可能影響，以協助業界為垃圾收費做好準備。

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責任編輯：黃小冰