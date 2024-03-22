復活節呈獻｜Market Place天降Choco Bomb 逾千款朱古力轟炸味蕾
今個復活節，致力搜羅全球最優質美食的Market Place將帶來一場創意滿Fun的Choco Bomb，以朱古力轟炸味蕾，讓大家享受Foodie-licious Easter 。先有復活蛋Mix & Match：主打多款巨型朱古力蛋（Giant Eggs），與新鮮水果及果仁糖果大玩創意搭配，多款大小復活蛋更可享低至7折優惠；想約親朋好友於復活節期間來個開心gathering，則可以Chocolate Pairing派對為主題，由世界各個名產地的朱古力與美食美酒衝擊你的味蕾！各位Chocoholic，Ready, Steady, Crack the Taste of Easter！
爆出繽Fun小宇宙：創意復活蛋Mix & Match
想要一隻與別不同的復活蛋？不妨來個特大朱古力蛋Mix & Match，以一系列優質水果、堅果、糖果等作裝飾配料，讓大家盡情配搭，創造一個好玩又好食的復活節！DIY特大復活蛋就像製作驚喜炸彈，是最受歡迎的派對活動！Market Place有超過50款各式各樣的朱古力蛋，想點玩都得！
巨型朱古力蛋內包裹着繽紛可愛的迷你朱古力蛋，再任意加入裝飾配料，例如：奶味濃郁的棉花糖、幼滑朱古力糖漿、香口的雜錦果仁、色彩繽紛的珍珠糖針，以及鮮甜飽滿的藍莓和士多啤梨，全場最IG-able的朱古力蛋就此誕生！
推薦產品：
- KITKAT朱古力復活蛋 ($69件)
- MARS復活蛋禮盒 ($69件)
- CADBURY奶油焦糖朱古力蛋 ($89/件)
- CADBURY迷你朱古力復活蛋 ($89/件)
- ROCKY MOUNTAIN迷你棉花糖 ($16.5/袋)
- 加藤朱古力糖漿 ($25/件)
- 廚樂調味料蛋糕裝飾粉紅狂熱 ($29/樽)
- 韓國空運士多啤梨
- 摩洛哥空運筒裝高甜藍桑子
最新影片推介：
爆出搭配新驚喜：Chocolate Pairing品味派對
作為對美食有追求的Foodies，深知美食搭配的重要性！即睇以下的Chocolate Pairing建議：
黑朱古力—通常味道層次豐富，口感苦甜兼具，最適合配搭以下美酒小食：
- 黑朱古力中的高含量可可能平衡單寧重的紅酒的乾澀感，更能襯托出葡萄酒的果香；
- 深烘培的咖啡令黑朱古力的濃郁度倍升，而伯爵茶中的柑橘皮和佛手柑皮的香氣，有著平衡味蕾的作用；
- 花果香味有助突顯出黑朱古力複雜及有深度的滋味及香氣，因此可搭配無花果或蜜餞薑粒。
牛奶朱古力—在可可成分中加入乳質，以中和苦味，增加甜度及奶香，最適合配搭以下的飲品及水果：
- 口感柔和的牛奶朱古力配以甜氣泡酒，兩者甜味相得益彰，帶來春日的清新感覺；
- 大部份哥倫比亞的咖啡酸甜度很平衡，與牛奶朱古力的幼滑厚甜口感最為相襯；
- 再配以酸甜平均的士多啤梨，頓時Refresh味蕾。
白朱古力—僅含可可脂，不含可可成分，口感柔滑甜香，更巧妙搭配以下美食：
- 口感清爽的微甜酒款如意大利汽酒能襯托出白朱古力的優雅香氣；
- 清爽有自然甘味的綠茶是平衡白朱古力的好拍檔；
- 鹽味堅果把白朱古力的甜味映襯得更具層次。
- 白朱古力的甜香能令酸甜的新鮮藍莓鮮果甜味更為突出。
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責任編輯：李惠儀