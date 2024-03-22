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大腸癌｜大腸癌前期幾乎無症狀　醫生揭1情況：恐已中後期

健康資訊 18:07 2024/03/22

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【大腸癌/癌症/症狀/腸道/腹痛】患癌並非一朝一夕的事，除了與自身細胞基因突變問題相關外，亦可能與年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳等等多種因素相關。台灣醫生為此拆解了大腸癌成因及7大徵兆，建議大眾出現相關症狀時便應及早就醫。

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台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁表示，癌症出現成因主要與細胞基因突變相關，而細胞的癌化並非瞬間形成，通常經過多種不同因素交互影響，包括年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳等，從而導致該區域細胞突然癌變，而細胞數量愈多，則愈容易有癌化趨勢。

撇除年齡增長、遺傳等因素外，飲食及生活習慣亦佔重要一環。人體每日都在進食，假如飲食習慣不佳，不停攝入大量添加劑、致癌物及不健康的飲食陋習，這些物質進入到腸道後，等待腸道消化期間，腸道內的細胞便會不停分裂幫助消化，如果相關部位細胞刺激越大，該區域的細胞亦較易出現癌變。

大腸癌7大徵兆

黃郁引用台灣最新癌症登記資料，指大腸癌已連續15年位居於癌症榜首，其中男性患病機率更高出女性1.5倍之多，情況不容忽視，呼籲大家假如出現以下7大徵兆，符合症狀越多，便越應及早求醫，並保持定期檢查：

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黃醫生坦言：「通常大腸癌可怕的地方在於，當發現症狀時通常已是中晚期。」想要預防大腸癌，建議50歲以上人士應定期接受篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查；自覺飲食習慣不太好、或有長期吸煙飲酒習慣，則建議35歲以上便可開始定期檢測。

  • 貧血：通常跟大便出血合併出現，會伴隨頭暈。
  • 體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步第3、4、5個症狀要更小心。
  • 腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。
  • 嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。
  • 長期便秘：要留意與一般的便秘搞混。
  • 糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。
  • 無症狀：通常大腸癌前期很多人無感，而這也是可怕之處。

定期做腸鏡檢查控制罹癌風險

腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受訪問時，曾分享一名50多歲的男患者持續便秘長達1年多，最終發現為直腸癌箍著腸道上方的排泄出口，導致便秘情況惡化。而患者因情況嚴重，最終在半年後因直腸癌不治離世。

有見及此，醫生亦鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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責任編輯：羅嘉欣

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