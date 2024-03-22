【加強反貪】廉政學院舉辦本地反貪專業課程　助銀行業提升反貪能力

▲ 約30間本地註冊銀行的管理人員參與課程。(廉政公署提供)

香港國際廉政學院為本地銀行業舉辦為期兩日的「銀行管理人員反貪專業課程」，進一步加強業界誠信管治及防貪能力。隨著本地銀行在內地業務迅速發展，廉政學院亦首次邀請到國家金融監督管理總局（金融監督總局） 的講者透過視像方式，與學員分享內地銀行業監管工作和相關法規，加深學員對內地金融監管制度的了解。



廉政公署防止貪污處處長莊家樂今日（22日）為完成課程的銀行業界高級管理人員頒授課程證書並致辭。他十分感謝金融監督總局及香港金融管理局（金管局）對廉署工作的支持，並派員與學員分享金融監管工作的發展及經驗。



莊家樂表示：「香港作為國際金融中心，有著『背靠祖國，聯通世界』的優勢。銀行業作為『百業之母』，對經濟穩定發展相當重要。為了應對複雜多變的金融環境及貪污手法，廉署會繼續夥拍金管局及其他監管機構，協助銀行業持續提升防貪能力。」

▼ 點擊圖片放大 +2



結業儀式嘉賓金管局助理總裁（銀行政策）陳羿致辭時表示，金管局非常重視銀行業界行為操守，認為課程有助銀行業界制訂誠信管理策略，進一步減低貪污風險。



陳羿表示：「所謂防患於未然，與其讓貪污事件發生後，才投入大量人力物力去調查和補救，倒不如由防貪政策和教育等方面著手，培養具備誠信而又可靠的銀行業人才，令貪污或違法行為的風險減至最低。」



課程學員來自約30間本地註冊銀行的管理人員，主要負責法律及合規、內部稽查、反洗黑錢和風險管理等職責。



課程由廉署資深前線調查人員以近年真實個案，深入剖析銀行業貪污情況和犯案手法，廉署法證會計專家與學員分享財務調查及追查貪污相關工作的經驗。防止貪污處人員則與學員就誠信風險管理、防貪管控、以及利用數碼科技提升防貪能力等議題作交流。社區關係處人員亦分享如何降低違規風險，及建立銀行廉潔文化。此外，金管局亦有代表分享如何推動銀行業誠信管理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5