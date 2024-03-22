兒童癌症︱6歲男童頭痛高燒1周驚患血癌　醫生揭9大症狀：臉色蒼白全身痛要小心

▲ 一名6歲男童出現頭痛、牙痛、腹痛及高燒等症狀長達1周，檢查後發現竟然診斷出急性淋巴性血癌。（iStock圖片）

根據香港兒童醫院血液及腫瘤科數據，本港每年約有180個兒童患癌，即每萬個兒童中，約有1人是癌病兒童。家有患癌孩子，全家都受打擊。台灣一名6歲男童出現頭痛、牙痛、腹痛及高燒等症狀長達1周，檢查後發現竟然診斷出急性淋巴性血癌，幸好及時獲得治療，3年後回歸日常生活。

最新影片推介：

根據《聯合新聞網》報道，中國醫藥大學兒童醫院表示，一名6歲男童突然出現頭痛、牙痛、腹痛及高燒等症狀，晚上因此無法好好休息，導致睡眠不足。病情長達1周未有好轉，直至男童父母發現其臉色變得蒼白，甚至高燒倦怠、虛弱到無法走路，遂立即送其到醫院求醫檢查。

診斷患急性淋巴性血癌

男童經過骨髓檢查，發現白血病細胞數值高達52%，超出少於5%的正常值，而且白血球、血色素、血小板等數值則都遠低於正常值。兒童血液腫瘤科主任張德高醫生診斷男童患有急性淋巴性血癌，安排進行化療，所幸治療3年後回歸日常生活。

3年後男童癌細胞完全清除，其後由兒童癌症專家團隊持續跟進，順利回歸日常校園生活。張醫生提醒，小孩子因不擅表達自己的身體狀況，加上照顧者對兒癌不熟悉，易錯失早期治療機會。

兒童癌症9大症狀要注意

中華民國兒童癌症基金會提出，當發現小朋友有兒童癌症的9大症狀要注意，應盡快求醫。9大症狀包括：

1. 不明原因發燒持續1周以上

2. 不明原因的疼痛

3. 不明原因的腫塊

4. 淋巴結腫大

5. 生長發育發生改變

6. 臉色蒼白

7. 紫斑或出血傾向

8. 神經方面的症狀

9. 眼球異常反射光（白色瞳孔）

香港兒童血癌治療方法

根據「兒童癌病基金會」資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），是很常見的兒童癌症。在香港每十萬名兒童中便有4名患上此症，而每年約有50至60個白血病新症。由於惡性白血球癌細胞在骨髓中不斷分裂，因此影響骨髓的正常功能。同時，癌細胞隨著血液循環，蔓延至身體各部。

常見的兒童白血病可分為以下三類，三者有不同的治療：

常見的兒童白血病 佔患者總數的百分比 治療方法 急性淋巴細胞性血癌（ALL） 約80% 主要依靠抗癌藥物（化療），以口服或注射（靜脈、皮下、或肌肉注射）。除了化療之外，部分患者可能需在頭部進行電療（又稱放射治療或放療）。 急性非淋巴細胞性血癌，或稱急性骨髓血癌（AML） 約50% 透過患者有白血球類型吻合的兄弟姊妹捐贈骨髓以進行骨髓移植手術，可減低復發的機會。 慢性骨髓血癌（CML） 約5% 採用骨髓移植手術，此外，干擾素（interferon）也可發揮一定作用，不過其長遠效果仍有待研究。

治療方法的治癒機會

採用化療來治療急性淋巴細胞性血癌（ALL），治癒機會為六至七成；同樣的療法，急性骨髓血癌（AML）的治癒機會為二至三成。以骨髓移植來治療慢性骨髓血癌（CML），治癒機會為六成。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳