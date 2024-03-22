【黎智英案】李宇軒稱曾三度與陳方安生會面　對方曾問及如何應對「End Game」

▲ 12港人案被告之一的李宇軒供稱，曾三度與陳方安生會面。(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（22日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，曾三度與陳方安生會面，當中陳方安生曾問及，如果有「End Game」（終局），他們將會做甚麼。李又指，同案被告陳梓華曾指出「攬炒巴」劉祖廸及李的角色，當中劉為精神領袖，李則負責國際遊說。

案件今踏入第51天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第8天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李早前供稱，重光團隊於2019年12月應邀至美國，並與美國議員會面。李今就此作補充，指當時同行人士包括Veby、Sonia及Diana等，李指，Sonia是被人性侵的少女，當時Sonia是向國會議員講述自己遭受性侵的事件，藉此向美國議員展示在香港示威中，存在這些有血有肉的受害。

李續指，Veby是於香港採訪時「爆眼」的印尼記者。至於Diana則是本地航空公司的空姐，但不記得是否國泰航空。李指，Diana主要講述其公司如何向員工施壓，以表達有公司藉施壓，要求員工不要參與民主運動。

李又指，除早前提及的會面外，他於2019年底至2020年初，再與前政務司司長陳方安生兩度會面。李憶述，首次會面是受英國領事賀恩德（Andrew Heyn)邀請，於其家中與時任立法會議員莫乃光、郭榮鏗、陳方安生，以及前民主黨主席李柱銘討論對香港民主的看法，亦有提及《中英聯合聲明》，李認為當時賀恩德是希望不同年齡層對香港民主的意見。

李續指，隨後自己曾與同案被告陳梓華到陳方安生的辦公室，當時陳方安生曾問及兩人「想點樣做？」，惟陳及李均未有具體答案。及後陳方安生指出，最近發生很多示威及集會，如果有「End Game」（終局），他們希望做甚麼，惟陳及李均未有具體答案。李供稱，是次會面並沒有結果，又指陳生方安生與陳早已認識。

控方又問及2019年底至2020年初，「攬炒巴」劉祖廸、李及陳於網上視像對話的情況。李供稱，當時陳與劉身處同一地方，又指自己是首次得知「攬炒巴」就是劉。

李續指，當時陳提及三人的角色，即是劉繼續擔當精神領袖，李則繼續作國際遊說，陳則於香港進行在地工作。李解釋，劉擔當精神領袖的原因是，「攬炒巴」的身份本來於連登討論區上有影響力，因此劉於連登上的呼籲會引起很大的迴響。

聆訊下周一（25日）續

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記者：梁錦麟