熱辣滾燙丨41歲賈玲8個月內減掉133磅　減出票房神話成現象級電影

▲ 賈玲在自導自演《熱辣滾燙》展現對電影超級投入。

賈玲自導自演《熱辣滾燙》在內地由年初一上映至今勁收33億人民幣，走勢凌厲，勢必衝擊40億票房，影片亦在近日於香港上映。

改編日本電影《100円的愛》的《熱辣滾燙》英文片名《YOLO》即「You Only Live Once」的縮寫，電影是講述失意的中年宅女因練西洋拳擊而減重變瘦重啟人生，決心為自己贏一次。

影片在內地大收，不但引起網上熱話，更掀起健身、拳擊甚至減肥的熱潮，在內地堪稱現象級電影。

填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩 吳冰屢次試鏡落選終成女主角

▲ 《熱辣滾燙》

成功減去133磅



《熱辣滾燙》票房大賣引發熱議，當中因41歲賈玲為角色操肌減磅！影片拍攝為期1年，分拆成5次進行拍攝，她先為角色增重50多磅，然後在專業健身塑形教練團隊指導下，於8個月內成功減去133磅，同時接受拳擊特訓，練成了拳擊手的模樣。

賈玲還透露自己在拍完電影之後仍繼續保持運動，同時為了造型保密而推掉其他幕前演出，盡量不出門。

▲ 《熱辣滾燙》

隨著《熱辣滾燙》的宣傳及上映，賈玲瘦身後的全新形象曝光，因為與本來的外型差異極大，演員本人與角色融合並同步改變，一同實現了幾乎不可能的挑戰，賈玲與角色樂瑩的堅持與毅力震撼萬千觀眾，戲裡戲外一樣熱血滾燙。



導演兼主角賈玲後來在微博發文稱減肥只是其次，強調「愛自己」是她的拍片初衷：「我就知道你們看了電影就能明白這不是一部減肥電影，甚至跟拳擊無關……很多人問我為甚麼拍這部電影，我想大聲喊出：因為愛！因為渴望愛！2024，一切都還來得及，記住要愛自己！」

▲ 《熱辣滾燙》

不過，始終減肥成為大眾最關注焦點，畢竟她在在8個月內狂減50多公斤，前後對比簡直判若兩人。據悉，她在飲食控制上用168間歇斷食，即每天空腹16小時，只在8小時之內進食，並選擇低卡減脂餐，偶爾也會適度地小小放縱，但第二天就會選擇健康餐來平衡，而且期間盡量減少糖少油。

而且，賈玲減脂期間的食物皆以原型食物、低脂食材為主，例如蛋白質選雞肉、海鮮、豆腐，碳水則用玉米、地瓜、全麥麵包取代精製白米。

▲ 《熱辣滾燙》

如果想喝飲料、吃零食時，賈玲就喝咖啡，因為咖啡可抑制食慾並穩定食慾，還能幫助提升代謝和消水腫，運動前喝黑咖啡也有助於提升運動效能。

當然除飲食控制，她還做大量的運動例，每天運動時間約5小時。所以賈玲也曾說：「減肥這事就是，除非你現在覺得看著自己不舒服，那你就可以接著再努力減減，但如果你現在是一個快樂的胖子，日子很舒適、也沒什麼病痛的話，我覺得你快樂就行！」

最新影片推介：譚凱琪專訪

另外，網上還流傳賈玲14天瘦身食譜（僅供參考）：

第1天

早餐 : 蒸玉米2根

午餐 : 雞胸肉、黃瓜1根

晚餐：生菜、黑米粥

第2天

早餐：玉米1根、雞蛋1個、黄瓜1根

午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜

晚餐：雞蛋1個、生菜

第3天

早餐：燕麥、雞蛋1個

午餐：牛肉

晚餐：綠花椰菜、白玉菇

第4天

早餐：红豆薏米粉1碗

午餐：水煮蝦10隻

晚餐：蘋果1個、糙米飯1碗

第5天

早餐：雞蛋2個、無糖豆漿250c.c.

午餐：雞胸肉、綠花椰菜

晚餐：雜糧飯、巴沙魚180克、凉拌韭菜200克

第6天

早餐：地瓜、豆漿

午餐：牛肉、生菜

晚餐：黄瓜1根、大番茄數個、蛋2個

第7天

早餐：燕麥、水煮蛋1個

午餐：蝦8隻、黑木耳

晚餐：胡蘿蔔、牛奶泡麥片

第8天

早餐：全麥歐式麵包1個、水煮蛋1個、牛奶、 櫻桃番茄1個

午餐：糙米飯、雞胸肉、綠花椰菜

晚餐：地瓜、豆腐、菠菜

第9天

早餐：紫薯、豆漿

午餐：蘑菇炒綠花椰菜、雞翅

晚餐：南瓜小米糊

第10天

早餐：玉米、蛋餅、酸奶

午餐：包子、清蒸鱸魚、菠菜

晚餐：冬瓜、裙帶菜

第11天到第14天從前10天的食譜中任意選擇食用。

▲ 成功減磅後的賈玲好變成另一個人。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5