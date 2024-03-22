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人工智能｜ AI能預測「人類死亡時間」　丹麥研究曝：準確率78%

健康資訊 18:46 2024/03/22

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丹麥有研究人員研發出一款名為「life2vec」的AI模型，利用數據預測出生命的不同階段，甚至何時死亡，其準確率高達78%。

【AI/人工智能/機器人/算命/預測】AI（人工智能）技術發展越趨成熟，除了繪圖、聊天機器人、服務生等功能之外，竟然還能夠用於算命。丹麥有研究人員研發出一款名為「life2vec」的AI模型，利用數百萬人的收入、職業、居住地、受傷和懷孕經歷等數據、預測出生命的不同階段，甚至何時死亡等，其準確率竟然高達78%。

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綜合外媒報道，丹麥科技大學（Technical University of Denmark）研究團隊於2023年12月在《自然計算科學》（Nature Computational Science）期刊公布研究，表示他們運用2008至2016年600萬份丹麥真實民眾的各種數據，當中包括收入、職業、居住地、受傷和懷孕經歷等，用以訓練機器人學習演算法，最終得出AI模型「life2vec」，可處理簡單的語言，並預測人們的死亡時間和一生收入等。

研究作者之一、大學教授Sune Lehmann表示：

這是個能預測人類生命的通用框架，只要有數據，就可以毫無限制地進行預測。

據報，「life2vec」的演算法運用方式與聊天機器人「ChatGPT」類似，但前者會利用現有的信息預測接下來會發生甚麼，例如可以向它提問「這人會不會在4年內死亡？」，它便會根據用戶以往對話的細節來提供答案。

研究團隊指出，在提供資料的600萬名丹麥民眾中，有部分人在2020年死亡，而「life2vec」預測他們的死亡日子準確率達到78%。其中，死亡率較高的因素包括男性、接受過心理診斷、從事技術性職業；死亡率較低的因素則包括高收入或擔任領導職位的人。另外，「life2vec」預測一個人是否會搬到其他城巿或國家的準確率亦高達73%。

不過，若要將「life2vec」運用在學術研究之外，Sune Lehmann就指：「它目前還只是一項研究計畫，我們仍在探索中」，並表示研究團隊也想要探索長期結果，以此得知社會聯繫對生命和健康的影響。

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責任編輯：羅嘉欣
 

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