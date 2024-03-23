復活節2024｜人氣「好想兔」現身昂坪360　必影3.5米高巨型兔兔＋DIY手繪復活蛋

▲ 今個復活節，昂坪360舉辦「好想兔尋蛋派對」，設5大焦點活動與大家共度節日！（任薏攝）

【親子好去處/復活節好去處2024/昂坪360/昂坪市集】復活節將至，香港各處都陸續有裝飾迎接復活節到來！今年超人氣角色「好想兔」就來到昂坪360，與各位共度節日！由3月23日起，昂坪市集將設有5大焦點活動，其中包括3.5米高「好想兔」大型復活節裝置和換上「好想兔」主題新裝的限定纜車！各位粉絲不要錯過啊！

最新影片推介：

必影3.5米高巨型打卡位

由3月23日至4月21日起，昂坪360舉辦「好想兔尋蛋派對」，設有5大打卡及玩樂位，當中必到打卡位是位於昂坪市集的3.5米高「好想兔」大型復活節裝置，在指定時間段，「好想兔」更會現身與大家見面拍照！

▲ 今個復活節，昂坪360舉辦「好想兔尋蛋派對」，設5大焦點活動與大家共度節日！（任薏攝）

集齊5大印章換限定禮物

另外，凡購買小童來回纜車門票的賓客，可以免費換領「尋蛋套裝」，套裝內有可愛萌兔頭飾及遊戲卡一張。只要在昂坪市集尋找5個「好想兔」打卡點，並集齊蓋印，即可到指定地點換取「好想兔」精美禮品一份，數量有限，換完即止。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

期間限定主題纜車

昂坪360於活動期間，特別將部分纜車變成「好想坐．期間限定主題纜車」，「好想兔」主題纜車將隨時出現，讓大家可以在「好想兔」的陪伴下乘坐纜車。

DIY手繪復活節彩蛋

在活動期間的每個周末和復活節假期，市集將會舉辦「好想畫．手繪彩蛋工作坊」，只要憑即日纜車門票及任何昂坪市集商戶的消費單據，即可參加工作坊，在導師的指導下親手繪製彩蛋，發揮天馬行空的創意。

期間限定貼紙相

相信不少人到昂坪都必定會留下倩影，以作記念。在活動期間，昂坪360特別準備了2款「好想拍‧限定相框貼紙相」，與親友們10連拍！場內也有提供多款頭飾道具，讓大家拍照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

好想兔尋蛋派對@昂坪360

日期：3月23日至4月21日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

好想玩．尋蛋派對

日期：3月29日至4月1日

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集

禮品換領地點：360旅遊資訊中心

好想坐．期間限定主題纜車

日期：3月23日至4月21日

時間：上午10時至下午6時

好想見．萌兔見面會

日期：3月29日至4月1日

時間及地點：下午12時半（圓形廣場）

下午1時半（菩提樹前）

下午2時半（菩提樹前）

*每節約20分鐘

好想畫．手繪彩蛋工作坊

日期：3月23日至4月21日（逢星期六、日及公眾假期，清明節除外）

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集涼亭

好想拍．限定相框貼紙相

日期：3月23日至4月21日

時間：上午11時至下午5時

地點：360旅遊資訊中心

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：任薏