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【小學人文科】課程框架定稿增文天祥忠貞愛國事例　教學生認識精神健康警號及向成人求助

社會 20:31 2024/03/22

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小學人文科課程框架敲定，將於明年9月起逐步推行。（資料圖片）

小學常識科將於明年9月逐步分拆為人文科及科學科，人文科課程框架今日（22日）敲定，維持7成學習主題涉及國民或國家安全教育，新增要求小四學生認識南宋文天祥「忠貞愛國」事蹟，欣賞其高尚情操，另增添學生精緒支援的學習活動建議。

專責委員會主席：岳飛較遙遠　文天祥例子較生活化

繼本月初發布小學科學科課程框架定稿後，教育局今日公布人文科課程框架定稿，對比去年11月發布初稿內容僅作微調。原先在「國家與我」範疇的「國家歷史」學習主題，要求小四學生必須學習「對中國歷史影響深遠的人物和故事」，在認識「岳飛精忠報國」事蹟以外，定稿新增認識「南宋名臣文天祥忠貞愛國」一例，讓學生「欣賞其愛國的高尚情操」。

「健康與生活」範疇亦添加精緒支援內容，包括於小五級「健康人生」主題內容加入「認識精神健康警號」，建議包括安排學生觀看影片了解在生理、情緒及行為、認知能力、社交和日常生活方面出現的精神健康警號，以及求助的知識及技巧，並分組練習向成人求助的說話。

而小六級「珍惜生命」主題，新增建議學習「正面自我對話」的技巧，以正面態度和積極行動來加強應對壓力和挑戰的能力，為自己訂立具體可行的目標、設計實際行動令自己進步。

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佔小學課時至少7%　維持7成學習主題涉國教國安教育

小學人文科課程維持6大範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」及「世界與我」，共涉48個學習主題，當中35個主題均涉「國民教育／國家安全教育」或「常識科國家安全教育課程框架」學習元素，共佔7成，數量及比例跟初稿相同。教育局維持建議人文科佔小學6年課程總課時不少於7%，課程內可供彈性處理的課時則為不多於20%，包括上述作出修訂主題在內，各主題建議課堂節數不變。

小學人文科課程專責委員會主席蔡世鴻指，岳飛予人感覺「比較遙遠」，新增文天祥例子，可配合教授學生認識位於香港的宋皇臺，甚至帶學生到現場考察，較為生活化，盼國教與課程做到「有機結合」，供學校及出版社參考；另添加內容加強應對學生精神健康問題。

拆科呈分試比重正進行檢視　將適時公布

另外，教育局同日向全港小學發通告，提到現正就小學人文科和科學科的呈分試比重進行整體檢視，並收集持分者意見作考慮，詳情將適時公布。

小學人文科課程將分階段推行，教育局建議學校按校情及準備程度最早於2024/25學年按試行新課程，全港小學須於2025/26學年從小一及小四開始開始推行小學人文科，並於2027/28學年推展至所有級別。意味受拆科影響的首次小學呈分試將於2026/27學年小學五年級舉行。

局方已於去年11至12月為學界舉辦7場課程簡介會闡釋課程框架擬定稿內容，每年將為教師提供約4,000個培訓名額及相關學與教資源，並已開展「小學人文科學習圈」，與參與學校進行經驗交流及觀課活動等，並會舉辦經驗分享會加強教師交流。

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記者：馮琪雅

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