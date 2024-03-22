【麻疹】再新增兩宗麻疹個案　患者曾到訪印尼、沙特及阿聯酋

本港再新增兩宗麻疹個案，均是輸入個案。

首宗個案是一名過往健康良好的30歲男子。病人由三月十六日起出現發燒、出疹和結膜炎，於周二日到瑪麗醫院急症室求醫並入院接受治療。他的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。病人情況穩定。流行病學調查顯示，病人非於本港出生，他沒有於原居國家接種麻疹疫苗。他的家居接觸者至今沒有出現病徵。

根據病人提供的資料，他曾於3月3日至9日的潛伏期內到訪印尼，由於病人在本港沒有接觸受感染人士，故此列為外地輸入個案。病人亦於病毒傳染期內曾到訪泰國。他於三月十五日由香港經航班FD501前往泰國曼谷，並於三月十七日由泰國曼谷經航班FD504返港。



第二宗個案涉及一名過往健康良好的27個月大女童。病人3月16日出現發燒及咳嗽，其後於3月19日出疹，並於3月20日到屯門醫院急症室求醫，同日入院接受治療。病人的呼吸道樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。她現時情況穩定。流行病學調查顯示，病人沒有接種麻疹疫苗。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。根據病人家人提供的資料，她整個潛伏期身處沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國，並於3月15日由迪拜經航班EK380返港，故此列為外地輸入個案。

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責任編輯：陳展棋