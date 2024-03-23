【23條刊憲生效】林定國︰言論自由不變　一文看清司局長釋疑

《基本法》23條完成立法，行政長官昨日（22日）簽署《維護國家安全條例》，今日（23日）刊憲正式生效，律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問，進一步解釋法例條文及坊間疑問。林定國表示，看不到法例生效前和生效後，香港享有的言論自由有何分別，強調言論自由和資訊流通，是香港固有且獨有優勢，要拼經濟、謀發展就要好好鞏固這些優勢，承諾絕不會因新法例，刻意收窄空間，「一定不會利用法例，打擊大家都好珍惜的言論自由。」「因為是在倒自己米，反而達不到下一個最想做的事情，不會咁蠢！」

鄧炳強稱，現時已有不少潛逃者，多人期望先對他們採取行動，鄧炳強形容該期望非常合理。換言之，法例生效後，潛逃者成為首要執法目標。

TOPick整理林定國、鄧炳強近日受訪答覆，解答市民疑慮，詳情如下︰

問︰條例今生效，率先對被通緝者採取行動？

答︰法例有針對潛逃者的條例，現時已有很多潛逃者，很多人期望是否應先對他們採取行動，這個期望非常合理，有此法例一定要善用，何時做，會盡快處理和評估，但有過程，保安局局長會先透過憲報指明潛逃人士，再根據實際情況和需要制定個別措施，例如取消護照或專業資格。

問︰如有家人是指定潛逃者，向其提供家用是否違法？

答︰法例講明針對指明潛逃人士，因此不應有金錢瓜葛，提供者與潛逃者有何關係並非重點，有否違反相關法例才是重點。

問︰管有《蘋果日報》是否違法嗎？

答︰法律上，單是管有不構成犯罪，需是沒有合理辯解下管有才是罪名，且要視乎所管有的報紙內容，若是管有用作散播有關觀點，便涉及煽動意圖，但若是作為反面教材提醒大家不要做，則不同，要證明沒有合理辯解才可檢控，不容易。

問︰法例生效後，可再討論「六四事件」？

答︰討論政治或任何敏感議題，目的是為表述意見，甚至表達負面情緒，本身非煽動意圖，煽動意圖是希望刺激他人認同，影響社會穩定，構成國家安全風險。

問︰法例生效後，言論自由空間會否收窄？

答︰看不到之前享有的言論自由和刊憲後有何分別，政府歡迎不同意見，有時批評是動力，言論自由，是香港固有和獨特優勢，香港要拼經濟、謀發展亦要鞏固這方面的優勢，絕不會因有新法例成立，刻意收窄空間，因為是在倒自己米，反而達不到下一個最想做的事。

問：有何機制保障香港言論空間不會被收窄？

答：所有檢控都很嚴謹，需要律政司司長書面同意，一定是有充分證據，符合立法目的，才會檢控。

問︰完成23條立法，有無空間探討推動「雙普選」這個憲制責任？

答︰根據《基本法》，這是最終目標，但沒有時間表，視乎整個社會環境是否適合，要先分清優次，憲制責任一定要負，但要顧及哪樣對香港整體福祉最有利。

問︰違反23條者，會送往內地審判？

答︰23條是本地立法，全部在香港審判。《港區國安法》55條提出的是司法管轄區問題，講明是在三個極端情況下，由特區政府或國安公署申請，中央同意，才可能將國安法指定四類罪案，轉送內地，完全不關23條立法事，附屬法例目的是為令主體法例在實際操作上更順暢，不會有相關條文出現。

問︰行政長官會同行會制定的附屬法例有何監察機制？

答︰附屬法例不可超越主體法例，目的絕非透過附屬法修改或擴大主體法例條款，而是令主體法例在實際操作上更順暢，非特首一人便可決定，且有「先訂立後審議」機制，相信立法會不容許行政機關僭越其授權範圍，任何人有意見，則可進行司法覆核，確保行政機關不越權。

問︰學者建議「抓大放小」，認同這個做法嗎？

答︰是否採取行動，最重要是基於證據，需有律政司司長書面同意才可進行檢控，有兩大考慮︰雙方證據是否足以構成合理機會定罪；是否符合公眾利益。

問︰「反駁隊」會否繼續運作或擴大規模？

答︰有人抹黑，就有反駁隊的存在，但反駁隊總有終結一天，惟反駁隊的運作形式，日後推出政策時可參考，以快速反駁有心抹黑者。