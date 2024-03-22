【打擊騙案】警方傑出銀行員工嘉許典禮　嘉許287名銀行職員阻止騙案

▲ 警務處處長蕭澤頤與「傑出銀行員工大奬」得獎者與其他嘉賓合照。(政府新聞處)

警務處今日（22日） 舉辦 「傑出銀行員工嘉許典禮」，表揚及感謝在防止及打擊騙案方面與警方緊密合作、表現卓越的銀行和員工。



警務處處長蕭澤頤致辭時表示，全球各地都面對騙案數字及損失金額持續上升的挑戰。香港在2023年總共錄得39,824宗騙案，較2022年上升42.6%，接近每2宗罪案就有1宗是騙案，而損失的金額更加高達91.8億元。騙案受害人除了金錢損失之外，往往還會因為自責或與家人關係破裂而面對沉重的壓力及心理創傷。在個別極端情況下，甚至有受害人因此而輕生，失去寶貴的生命。由此可見，騙案對社會治安所造成的影響實在不容忽視，因此警隊近年致力加強與銀行業界合作，打擊騙案。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



反詐騙協調中心於2017年7月成立，截至2023年12月，通過與銀行業界緊密合作，成功勸阻915宗由銀行職員識別的騙案，並拘捕708名騙徒，以及攔截超過125億港元的騙款。



於2023年，警方、金管局及銀行業界持續深化合作，推出多項聯合措施打擊騙案，包括︰

(一) 擴展「24/7止付機制」至所有零售銀行，並提升止付機制的效率；

(二) 推行「騙案預警」計劃，主動識別潛在騙案受害人，然後經由警方和銀行協調，通過電話、短訊或調派警務人員聯絡潛在騙案受害人並給予防騙建議。由2023年5月推出計劃至2024年2月，已成功勸阻900名受害人繼續轉帳給騙徒；

(三) 成立「反詐騙聯合情報中心」。十間參與銀行派員到反詐騙協調中心工作，就追截騙款、識別潛在騙案受害人及情報交流與警方作更直接和即時的溝通和合作；

(四) 推出銀行之間的財富情報交換平台，名為Financial INtelligence Evaluation Sharing Tool (FINEST)，提高銀行交換訊息的能力，從而更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡户口網絡； 及

(五) 推出「轉數快高危警示」。將防騙視伏器的資料匯入轉數快平台，向用戶發出高危警示，提高市民識別詐騙的能力。自2023年11月尾推出至2024年2月尾，系統共發出接近40萬次警示。

蕭澤頤感謝金管局、香港銀行公會（銀行公會）及銀行業界一直以來的支持和貢獻，並期望持續與銀行業界深化「警銀合作」，共同制定更具策略性、主動及創新的措施，全面提升打擊騙案的成效，保護香港市民的財產及維持香港國際金融中心的聲譽。



除蕭澤頤外，主禮嘉賓亦包括警務處副處長（行動）周一鳴、刑事及保安處處長葉雲龍、助理處長（刑事）鍾詠敏、金管局助理總裁朱立翹及銀行公會防制洗錢委員會主席李慧文。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5