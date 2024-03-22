【23條立法】港府︰強烈譴責澳洲及台灣　假借所謂外遊提示誣衊抹黑23條

▲ 港府︰強烈譴責澳洲及台灣，假借所謂外遊提示，誣衊抹黑23條。(資料圖片)

特區政府今日（22日）指，就有國家及地區，包括澳洲及台灣假借所謂外遊提示，誣衊抹黑《維護國家安全條例》生效後，赴港風險增加，「無須意圖亦可能觸犯法例」，對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄，予以強烈譴責。

澳洲政府更新對香港旅行提示

澳洲政府更新對香港的旅行提示，加入23條立法將在明日（23日）生效，並指香港有「嚴格且可空泛詮釋的國家安全法律」，旅客可能無意地中觸犯法律，並在未被起訴的情況下被拘留及限制見律師，風險水平則維持四級中第二級「保持高度警戒」。台灣官員今日（22日）向民眾指，假如要入境香港，一定要特別注意自己的人身安全，手機是否留有批評中國大陸的訊息。

港府︰一般旅客不會誤墮法網

港府發言人表示︰

《條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。香港特區的執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為採取執法行動。控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪。一般旅客（包括澳洲、中國台灣地區來港旅客）不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。

港府發言人強調，根據《香港人權法案》第五（三）條，被捕人有權獲迅即解送至法官，而相關建議絲毫不會損害這個權利，如有需要延長被捕人的羈留期，必須向法院提出，而法院只有在有合理理由相信基於指定的理由（例如有關羈留對保障或保存該罪行的證據，屬於必要）延長羈留期屬有理可據的情況下，才可批准其申請，而在任何情況下延長期總計不得超逾14日。

另外，發言人指，亦留意到近日個別國家包括美國、加拿大及日本等，及一些境外組織繼續就《條例》，作出毫無事實根據的批評，無視《條例》獲強大民意支持，且有利香港經濟發展和人權保障，企圖誤導公眾，應予譴責。

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責任編輯：區綽彥