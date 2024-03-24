【23條生效】馬時亨：政府、商界需到歐美講解實況　不能完全依賴內地助港復蘇

▲ 馬時亨認為港府和商界應到歐美講解實況。（資料圖片）

《維護國家安全條例》昨日生效，商務及經濟發展局前局長馬時亨表示，毋須太在意外國政客的評論，形容是「劇本」，生意人都心知肚明，「蘋果總裁都去內地訪問。」不過，馬時亨強調，無論地緣政治如何影響，都要和歐美、外國商界保持聯絡，建議特區政府和商界應早些組團到歐美等地，講解23條立法的工作及本地實際情況。

本港商界親自解說 效果更佳

馬時亨今日接受電台訪問時指出，本港在疫情期間幾乎封閉，與外界接觸不多，影響國際金融中心發展，雖然歐美等地對香港不太友善，但在復蘇階段，本港仍需把握機會，多到外地推銷，認為若有本港商界親自解說，效果會更佳，期望透過官民合作，保持香港地位，避免自我孤立。

馬時亨表示，香港金融穩定、金融中心地位在國家層面很獨特，為了國家、為了香港，都要保持國際金融中心地位，「但唔可以坐喺屋企話自己係國際金融中心，梗係要出去。」

香港金融有五大支柱 股市只是其一

對於「金融中心遺址」論，馬時亨說，有人認為股市低迷香港金融就糟糕，但事實上，香港金融有五大支柱，股票只是其一，其餘還有債市、資產管理、保險、銀行業，全部發展得很好。

馬時亨續指，金融業是香港的「金飯碗」，很多人都想搶，因此香港更要自強不息、保持危機感。他有信心本港能再創高峰，但要「追上去」需靠政府政策，包括爭取海內外的家族辦公室及創科公司落戶；商界亦要協助推銷香港，避免讓外國媒體「唱衰」香港。

馬時亨強調，不能完全依賴內地幫助香港經濟復蘇，促港府做好自己本分，盡量開拓中東市場、「新賽道」。

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責任編輯：林曉君