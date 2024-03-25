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【維護國安】就主席形容香港為「較細嘅國家」致歉 舉重健力總會：口誤

政治 00:15 2024/03/25

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葉永玉。（何敬康Facebook短片截圖）

中國香港舉重健力總會主席葉永玉昨日（24日）在「香港舉重邀請賽2024」致詞時，將香港形容為「比較細嘅國家」。立法會議員何敬康要求港府跟進及港協暨奧委會暫停總會會籍及徹查。

總會深夜發聲明，稱因「口文之誤」，令人誤會，解釋IWF（國際舉重總會）處理會藉時，會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目。總會澄清，葉永玉並不是指香港是個小國家，就開幕演講引起的誤會及紛爭向社會及公眾致歉。

聲明稱，葉永玉有提及今次是兩岸三地的難得合作契機，今次比賽的隊伍以省份命名，完全是沒有「港獨」的意思。強調堅決支持及擁護基本法及一個中國原則，香港是中國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益。

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責任編輯：林曉君

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