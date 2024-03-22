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【販運毒品】海關機場檢20公斤大麻花市值460萬　兩男女曼谷抵港被捕

社會 23:01 2024/03/22

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圖為被捕男子行李內檢獲的懷疑大麻花，重約10公斤。（政府新聞處圖片）

海關公布昨日（21日）在機場偵破2宗行李藏毒販毒案件，檢獲共約20公斤懷疑大麻花，估計市值共約460萬元，並拘捕1男1女。二人各被控以1項販運危險藥物罪，2宗案件將於明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。

海關昨日先後在機場截查1名18歲男旅客及1名42歲女旅客，二人均從泰國曼谷飛抵本港，海關人員進行清關時，分別在他們的寄艙行李內同樣發現約10公斤懷疑大麻花，遂把二人拘捕。

海關表示，隨着訪港旅客人數逐步增加，會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

復活節假期將至，海關預計本地毒品需求會有所增加，因此會於長假期期間進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動。海關再次呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：馮琪雅

販運毒品 復活節 危險藥物 泰國 罪案 曼谷

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