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「三會」4月1日將換屆　傳區議員不可兼任分區會？

政治 10:01 2024/03/23

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擁區議會選舉提名權的「三會」（地區分區會、滅罪、防火會）4月1日將換屆。（資料圖片）

擁區議會選舉提名權的「三會」（地區分區會、滅罪、防火會）4月1日將換屆，所有成員均由政府委任，花落誰家？據聞，部分地區曾研究，不會委任區議員作分區會成員，話因為分區會的性質與區議會比較類似，但可委任作滅罪、防火會成員，不過未有定案。

香港新方向立法會議員張欣宇指，新方向有主動向民政署推薦數個成員，但沒有推薦現任區議員，因認為沒必要兼任，區議員本身已有足夠的地區平台，可給機會予其他年輕人嘗試。

曾任觀塘區議員的民建聯立法會議員顏汶羽稱，沒有聽過相關說法，但認為無論分區、防火或滅罪會，若果區議員要出任，都是因應其特質，若和地區關係比較緊密，可能適合分區會；如校長，有學校網絡，去幫助推動滅罪，就可能適合滅罪會，與他是否區議員沒有太大關係。

至於分區會的工作，顏汶羽解釋，例如觀塘區有七個分區，會討論比區議會更細的事情，如「邊條街要擺垃圾桶」、「某某邨屋邨管理做成點」等。

民政事務總署話，「三會」委員來自社會各階層，積極參與社區工作，向政府就滅罪、防火或分區事務提供意見，政府委任「三會」委員的原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與社區工作的熱誠，以及充分兼顧相關委員會的職能等。民政事務總署又話，下一屆「三會」委員的名單仍在考慮中，並會適時公布。

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撰文 : 傅流螢

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