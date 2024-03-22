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【復活節好去處】昂坪360「好想兔」主題纜車　買小童來回車票參加遊戲

社會 23:51 2024/03/22

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熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

「好想兔」主題纜車。（昂坪360提供）

下個周末起就到一連4天的復活節假期，昂坪360明日（23日）起，推出復活節期間限定活動，期間部分纜車會換上LINE Friends萌爆公仔「好想兔」主題新裝，市集亦有巨型「好想兔」裝置予遊客打卡。而購買小童來回纜車門票的賓客，可免費參加「尋蛋」遊戲，贏取「好想兔」精美禮品。

昂坪360表示，將在3月23日至4月21日期間，舉辦「好想兔尋蛋派對@昂坪360」，今次部分纜車換上新裝，主角是6度蟬聯LINE官方貼圖年度冠軍的「好想兔」，遊客可與萌兔車廂打卡。另外，昂坪市集將設置3.5米高的「好想兔」大型復活節裝置，「好想兔」屆時亦會現身昂坪市集，與遊客見面和拍照。

至於購買小童來回纜車門票的遊客，可免費換領「尋蛋套裝」，在昂坪市集各處尋「蛋」，贏取「好想兔」精美禮品。

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昂坪市集在活動期間每個周末和復活節假期舉辦手繪彩蛋工作坊，只要憑即日纜車門票及任何昂坪市集商戶的消費單據，即可參加工作坊，在導師的指導下親手繪製彩蛋。

昂坪360在活動期間特別準備兩款「好想拍‧限定相框貼紙相」，遊客可與親友玩10連拍，歡度繽紛春日假期。


好想兔尋蛋派對@昂坪360
日期：    3月23日至4月21日
時間：    上午10時至下午6時
地點：    昂坪市集

好想玩‧尋蛋派對
日期：    3月29日至4月1日
時間：    上午11時至下午5時
地點：    昂坪市集
禮品換領地點：360旅遊資訊中心
詳情：凡購買小童來回纜車門票，即可獲贈「尋蛋套裝」*，套裝內有萌兔頭飾及遊戲卡乙張。只要在昂坪市集5個「好想兔」打卡點集齊蓋印，即可到360旅遊資訊中心，換領「好想兔」精美禮品乙份#。

*名額有限，先到先得，額滿即止。
#禮品數量有限，先到先得。

好想坐‧期間限定主題纜車
日期：    3月23日至4月21日
時間：    上午10時至下午6時
詳情：    於活動期間蒞臨的賓客，有機會坐上期間限定的「好想兔」主題纜車，在旅程途中與「好想兔」打卡。

*「好想兔」主題纜車數量有限，並隨機出現。纜車實際開放時間或有所變動，詳情請留意官方網站公告。

好想見‧萌兔見面會
日期：    2024年3月29日至4月1日（每節約20分鐘）
時間及地點：    – 下午12時半（圓形廣場）
                     – 下午1時半（菩提樹前） 
                     – 下午2時半（菩提樹前）
詳情：「好想兔」將化身親善大使定時現身昂坪市集，與大小朋友見面。

好想畫‧手繪彩蛋工作坊
日期：    3月23日至4月21日（逢星期六、日及公眾假期，清明節除外）
時間：    上午11時至下午5時
地點：    昂坪市集涼亭
詳情：    憑即日纜車門票及任何昂坪市集商戶的消費單據，即可參加手繪彩蛋工作坊*。

*每日名額有限，先到先得，額滿即止。昂坪市集商戶的消費單據並不包括流動攤位消費。

好想拍‧限定相框貼紙相
日期：    3月23日至4月21日
時間：    上午11時至下午5時
地點：    360旅遊資訊中心
詳情：    貼紙相機提供期間限定「好想兔」相框，留下你與親友共度的美好時光。
 

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責任編輯：吳雋妍

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