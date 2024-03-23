凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療

▲ 凱特王妃拍片公布患癌，現正接受化療。（影片截圖）

【凱特王妃患癌/英國王室】英國凱特王妃（Kate Middleton）於香港時間凌晨2時許透過肯辛頓宮發布影片公布，在2024年1月接受腹部手術後進行檢查時，發現自己患上癌症，現正接受化療。她表示對於患癌感到「相當震驚（huge shock）」，但目前情況良好，一天比一天強壯。

肯辛頓宮沒有進一步公開凱特患癌的具體情況，但就表示有信心凱特將會完全康復。

凱特王妃1月腹部手術後發現患癌

凱特王妃在影片中表示，她1月在倫敦的腹部手術成功，但化驗結果顯示有惡性腫瘤，並確診是癌症。醫療團隊建議她接受預防性化療，目前接受早期階段治療。

▲ 凱特王妃表示對於患癌感到「相當震驚（huge shock）」。（影片截圖）

凱特續稱，威廉和她正盡一切努力處理事件，兩夫妻一直盡他們所能，為了其年輕的家庭私下管理一切。凱特希望外界能理解，作為一個家庭，現在他們需要一些時間、空間和私隱，以完成她的治療。工作一直帶給她深深的喜悅，她期待能夠回歸工作，但目前她必須專注於徹底康復。

她強調目前身體狀況很好，正專注於能幫助她治療的事，使她的身心和精神每天都變得更強。她亦已用合適的方式，向3子女解釋病情。

威廉在我身邊是巨大的慰藉。同樣地，你們很多人所展示的愛、支持和善意也一樣，這對我們兩人的意義重大。我們也花了一些時間，以適合喬治、夏洛特和路易的方式跟他們解釋，也向他們保證我會沒事。

她在片中同時鼓勵其他患癌的人，「無論是哪種形式，請不要失去信念或希望，你們並不孤單。」

英國王室短期內第二人患癌

據路透社報道，肯辛頓宮辦公室不會公開凱特王妃患上的癌症類型。

繼75歲的英王查理斯三世於2月確診患上癌症後，是英國王室短期內第二位患癌的王室成員。王室同樣沒有透露英王所患的癌症類型，只表示並非前列腺癌。

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責任編輯：林綺玲