  • 23°C
香港時間 : 2024323日 (週六) 07:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療

育兒資訊 05:20 2024/03/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

凱特王妃拍片公布患癌，現正接受化療。（影片截圖）

【凱特王妃患癌/英國王室】英國凱特王妃（Kate Middleton）於香港時間凌晨2時許透過肯辛頓宮發布影片公布，在2024年1月接受腹部手術後進行檢查時，發現自己患上癌症，現正接受化療。她表示對於患癌感到「相當震驚（huge shock）」，但目前情況良好，一天比一天強壯。

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

肯辛頓宮沒有進一步公開凱特患癌的具體情況，但就表示有信心凱特將會完全康復。

凱特王妃1月腹部手術後發現患癌

凱特王妃在影片中表示，她1月在倫敦的腹部手術成功，但化驗結果顯示有惡性腫瘤，並確診是癌症。醫療團隊建議她接受預防性化療，目前接受早期階段治療。

凱特王妃表示對於患癌感到「相當震驚（huge shock）」。（影片截圖）

凱特續稱，威廉和她正盡一切努力處理事件，兩夫妻一直盡他們所能，為了其年輕的家庭私下管理一切。凱特希望外界能理解，作為一個家庭，現在他們需要一些時間、空間和私隱，以完成她的治療。工作一直帶給她深深的喜悅，她期待能夠回歸工作，但目前她必須專注於徹底康復。

她強調目前身體狀況很好，正專注於能幫助她治療的事，使她的身心和精神每天都變得更強。她亦已用合適的方式，向3子女解釋病情。

威廉在我身邊是巨大的慰藉。同樣地，你們很多人所展示的愛、支持和善意也一樣，這對我們兩人的意義重大。我們也花了一些時間，以適合喬治、夏洛特和路易的方式跟他們解釋，也向他們保證我會沒事。

她在片中同時鼓勵其他患癌的人，「無論是哪種形式，請不要失去信念或希望，你們並不孤單。」

英國王室短期內第二人患癌

據路透社報道，肯辛頓宮辦公室不會公開凱特王妃患上的癌症類型。

繼75歲的英王查理斯三世於2月確診患上癌症後，是英國王室短期內第二位患癌的王室成員。王室同樣沒有透露英王所患的癌症類型，只表示並非前列腺癌。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲

相關文章

英國王室︱凱特王妃疑術後首度露面　威廉夫婦外出片段曝光網民質疑是替身
12:10 2024/03/19
英國王室︱凱特王妃疑術後首度露面　威廉夫婦外出片段曝光網民質疑是替身
英國王室︱凱特王妃P圖風波難平沒戴婚戒傳婚變　威廉夫婦計劃這時間露面釋疑
10:31 2024/03/18
英國王室︱凱特王妃P圖風波難平沒戴婚戒傳婚變　威廉夫婦計劃這時間露面釋疑
英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議
13:51 2024/03/15
英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議

你可能感興趣

英國王室︱凱特王妃疑術後首度露面　威廉夫婦外出片段曝光網民質疑是替身
12:10 2024/03/19
英國王室︱凱特王妃疑術後首度露面　威廉夫婦外出片段曝光網民質疑是替身
英國王室︱凱特王妃P圖風波難平沒戴婚戒傳婚變　威廉夫婦計劃這時間露面釋疑
10:31 2024/03/18
英國王室︱凱特王妃P圖風波難平沒戴婚戒傳婚變　威廉夫婦計劃這時間露面釋疑
英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議
13:51 2024/03/15
英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議
凱特王妃 皇室 英國 癌症 化療 手術

最高瀏覽

雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單
雞蛋檢測2024｜類雌激素可致癌不育　9款通過毒性測試安全雞蛋清單