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【泊車】林世雄：深水埗公眾自動泊車系統下月啟用　可自動選擇最佳停車位

政治 10:56 2024/03/23

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林世雄早前視察位於深水埗通州街的自動泊車系統。（林世雄網誌圖片）

全港首個公眾自動泊車系統在2021年推出，運輸及物流局局長林世雄今日（23日）透露，位於深水埗通州街交界的全港第三個公眾自動泊車系統，將在下月投入服務。

提供52個泊車位

林世雄今日發表網誌指，位於深水埗通州街交界的全港第三個公眾自動泊車系統，共有4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統，相對傳統停車場，最多可以在相同大小空間增加一倍泊車位。

林世雄指，今次項目與過去荃灣海盛路與白石角科城路的兩個項目，同樣採用拼圖型設計，透過載車板垂直升降、左右橫移來移動車輛至車庫。他表示，不同的是，今次的系統引入了「快思邏輯」(Fuzzy logic)，讓系統不限於將車輛移至預設的指定位置，而是自動選擇當時系統內的最佳停車位，泊車或取車過程只需約兩分多鐘，比較在傳統多層停車場搵位、泊位、更方便快捷及環保。

他透露，運輸署負責的自動泊車系統將會陸續推出，希望自動泊車系統將會越來越普及。

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責任編輯：區綽彥

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