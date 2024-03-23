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麥明詩盛勁為結婚丨雨中熱吻拍婚照勁甜蜜　元朗現大型花牌賀麥明詩盛勁為

娛樂 11:18 2024/03/23

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麥明詩與盛勁為拍婚照。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）在今年1月底於個人IG宣布與盛勁為（Keith）婚訊，二人將在本周日（3月24日）在吉列島遊艇會擺酒，另又分別在圍村、五星級酒店設宴。在今天，在元朗已見有大型傳統花牌，賀麥明詩盛勁為結婚，十分有氣勢。

另外，麥明詩在個人社交平台上載二人拍攝婚照的短片。從片中所見，其中有三套不同的造型，包括日常便服、白色連身裙、以及婚紗。當中婚紗造型甚搶眼，一向大方的麥明詩穿露背兼中門大開婚紗，二人在雨中相擁熱吻，真真正正「勁甜蜜」。

麥明詩寫道：「Here we are. Just enjoy the moment, and that’s what makes it perfect.」同時，準盛太亦十分有禮地不忘多謝拍攝者的幫忙。

麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為晒麥明詩為婚禮作最後準備　「準人夫」一舉動勁細心

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撰文 : TOPick柴犬出動

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