麥明詩盛勁為結婚丨雨中熱吻拍婚照勁甜蜜　元朗現大型花牌賀麥明詩盛勁為

「十優港姐」麥明詩(Louisa)在今年1月底於個人IG宣布與盛勁為(Keith)婚訊,二人將在本周日(3月24日)在吉列島遊艇會擺酒,另又分別在圍村、五星級酒店設宴。在今天,在元朗已見有大型傳統花牌,賀麥明詩盛勁為結婚,十分有氣勢。

另外,麥明詩在個人社交平台上載二人拍攝婚照的短片。從片中所見,其中有三套不同的造型,包括日常便服、白色連身裙、以及婚紗。當中婚紗造型甚搶眼,一向大方的麥明詩穿露背兼中門大開婚紗,二人在雨中相擁熱吻,真真正正「勁甜蜜」。

麥明詩寫道:「Here we are. Just enjoy the moment, and that’s what makes it perfect.」同時,準盛太亦十分有禮地不忘多謝拍攝者的幫忙。

