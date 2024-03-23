【居屋2023】何永賢：新一期居屋已出售49.6%單位　比上期同階段高3%

▲ 何永賢指，截至周四，新一期居屋已出售49.6%單位。(何永賢fb圖片)

房委會「居屋2023」今年1月底起開始選樓，早前被指銷售反應平平，房屋局局長何永賢昨透露，截至周四，新一期居屋已出售49.6%單位，比「居屋2022」同一階段高3個百分點，對銷情有信心。

何永賢昨在社交平台發文表示，居屋銷售向來分為數個階段進行選樓，首階段先讓參加「家有長者優先選樓計劃」的申請者參與，房委會為此類別設定的2,700個單位配額已全部用盡；次階段則開放予其他家庭選樓，截至周四，「居屋2023」累積有49.6%的單位已售出，對比「居屋2022」同一階段的累積銷售比率，則為46.5%。她續指，現時尚未邀請選樓的申請者仍有多達15萬名，佔總數約90%，而未出售單位僅4,800多個，前者為後者的逾30倍。

「居屋2023」推售的單位包括六個新建居屋發展項目共9,154個單位（啟德啟悅苑；觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑及元朗朗天苑）；約60個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位；以及新一批約400個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

另外，何永賢又提到安達臣道石礦場發展區周邊配套完善，有商場、政府綜合大樓、公共運輸交滙處、中小學、一個總面積約8.5公頃的石礦公園等。她指，房委會在該區亦有多個居屋項目，包括已經於「居屋2022」售罄的安秀苑，「居屋2023」推售的安樺苑、安楹苑和安麗苑，合共提供約5,400個單位。

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責任編輯：區綽彥