二十年一刻丨蘇打綠紅館開騷精選唱20年經典歌　巡唱首站均從香港起跑：奪走我們許多第一次

▲ 蘇打綠《二十年一刻》紅館演唱會。

出道二十年最重要的一刻，蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會，終於在昨日（3月22日）於香港紅館正式起跑。

這是蘇打綠睽違8年首度大型巡演，上萬名觀眾期待值爆棚，3小時尖叫聲不斷。團長阿福率先感性表示，蘇打綠一路走來很不容易，感謝大家的等待，也細數4度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》，加上此次《二十年一刻》都是從香港起跑。

青峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉，也都是在香港」全場笑聲震天。

▲ 蘇打綠《二十年一刻》演唱會。

走回音樂起始最初

演唱會一開始，團員以純白的服裝亮眼登場，象徵著蘇打綠走回音樂起始的最初，並以春為主題接連演唱《日光》與《早點回家》等歌曲，民謠的風格搭配色彩繽紛的視訊與燈光設計，讓現場呈現了春暖花開的氣氛。

接連的夏、秋、冬每個段落都以強烈的視覺呈現，讓色彩於舞台視訊與燈光中流動，象徵著時間流逝。

最後段落冬，以阿龔的鋼琴獨奏《未了》為開始，預告著這段以交響樂為配置的《冬未了》，而出乎意料，蘇打綠卻在這段驚喜放入不同語言的歌曲，除英文《Everyone》外，更將他們經典的翻唱台語歌曲《追追追》安排在該段，原本搖滾的編曲搭配古典樂元素，展現出又一全新詮釋。

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觀眾遵守不拍照不錄音

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會概念以四季為主軸，分別以《日光》、《狂熱》、《故事》、《未了》曲目開場，作為春夏秋冬四個章節來精選表演曲目．所邀請的國外製作團隊也配合蘇打綠創作概念，精心打造LED四季全屏四面台，以及象徵20周年的「天與地雙X形漂浮光廊」。

來自世界各地共計20多位動畫師，也投入蘇打綠的音樂世界，彩繪出流動的四季視覺設計，其中也不乏許多跟蘇打綠致敬的視覺作品。

巡演開賣前，不斷地提醒購票觀眾必須遵守不拍照不錄音等規定的蘇打綠，在今天的首演現場，贈送每一位入場觀眾「二十年一刻手機袋」，也於開場前播放一段團員特別錄製的廣播稿，提醒觀眾朋友「人在做天在看」，點歌段落就看觀眾能否遵守不拍照不錄影等觀賞守則。而首場觀眾也表現傑出，獲得團員們的讚許以及完整的安歌點歌。

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在安歌段落，蘇打綠更加碼獻唱一首從未曝光過的新歌，引發現場驚呼連連。這首新歌為小威的創作，歌名為《你不需要多完美》，這是蘇打綠特別為《二十年一刻》巡迴演唱會準備的禮物，希望能為每一位現場觀眾帶來特別值得紀念的一刻。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會將持續在香港演出兩場，並預告除了現在已經公布的場次之外，還會有更多的城市將會陸續解鎖，更多的消息請持續鎖定他們的官方社群平台。

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