黃婉君開腔回應當年與陳冠希關係　Rosanne親解當年2R解散真正原因

▲ 黃婉君任商台《星光背後》嘉賓，接受主持人梁泰來（左）訪問 。

現年44歲，在大馬出生、新加坡成長的黃婉君（Rosanne），於2002年與胞妹黃婉佩（Race）組成二人女子組合2R出道，於千禧年代曾風靡一時囊括多個新人獎。

闊別樂壇18年，Rosanne獲家人鼓勵推出首支個人單曲《帥起來》，並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親解2R當年解散之謎、開腔回應當年與陳冠希及安志杰關係、以及分享胞妹Race近況。

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▲ Rosanne任《星光背後》嘉賓講當年緋聞，以及2R解散原因。

親解當年解散原因



外間感覺2R妹妹Race在2005年先結婚促使組合2007年解散，但節目中，Rosanne親解當年解散原因：「當時已換咗第3、4個經理人，咁我又差唔多30歲，因為爹哋話女人30歲要結婚，35歲前要生B，我哋計吓時間，如果再搵新經理人再出碟，就好難喺35歲前生BB，當我仲諗緊嘅時候，碰巧我老公求婚，咁唔駛我決定！」

同時，Rosanne透露與丈夫Derek很早訂下婚約，待他在英國修畢牙醫碩士課程後，二人於09年12月成婚。換言之，2R解散的成因，反而是Rosanne自己，「因為家姐時間到了，阿妹仲細個，佢比我細3年。」

▲ 已為人母的Rosanne仍然十分fit。

對於2R解散一事，Rosanne表示從沒問過Race的感受：「喺我結婚之後，阿妹就去讀金融，之後先返新加坡。」Rosanne更自爆2R未出道已與丈夫在一次聚會認識，09年結婚前已相戀8年，她承認當年一直譜地下情：「當時唔準拍拖，連公司都唔知！嗰陣我仲未開始我嘅事業，我先生仲喺香港大學讀緊牙醫。 」



2R出道成名後，Rosanne先後傳過跟兩大圈中型男陳冠希及安志杰拍拖，當年跟陳冠希傳緋聞時，更有歌迷集體寫信到Rosanne所屬的環球唱片投訴，聲言要脫粉，Rosanne回應當年兩段緋聞，她說：「大家係朋友，因為當時我都同緊我先生拍緊拖。」直接問曾否被二人追求過，她坦言：「我唔可以講無，大家好似都有少少中意，但最後成為咗朋友。」

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Rosanne婚後三年抱兩，一切都是計劃之內，「爹哋想我哋喺35歲前生完B，咁我真係30歲結婚，33歲就生完，可能係不知不覺畀我爹哋媽咪洗咗腦，佢地話唔可以一世做娛樂圈！」

談及婚後生活，Rosanne指一直幸福開心：「我係求主想要2個BB仔，冇諗過要生女，因為以前我哋三姊妹，自細睇住爹哋媽咪點樣擔心我哋。」

▲ Rosanne與兒子。

計劃繼續出歌

Rosanne亦於節目上分享妹妹Race近況：「呢幾年妹妹進修咗好多，佢進修Master同地產嘅嘢，努力得非常辛苦，因為佢自己做老闆係唔簡單 ！我覺得好驕傲，尤其是佢嫁得好，佢先生年紀比佢大啲，好錫佢，當佢好似公主咁，佢係好幸福 ！」

不過，Rosanne亦承認當年解散不曾跟歌迷交代，自覺愧對支持2R的粉絲，出完單曲後，亦有計劃繼續自資出歌，甚至與妹妹復出合唱，答謝2R的歌迷。

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