  • 28°C
香港時間 : 2024323日 (週六) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃婉君開腔回應當年與陳冠希關係　Rosanne親解當年2R解散真正原因

娛樂 12:19 2024/03/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

黃婉君任商台《星光背後》嘉賓，接受主持人梁泰來（左）訪問 。

現年44歲，在大馬出生、新加坡成長的黃婉君（Rosanne），於2002年與胞妹黃婉佩（Race）組成二人女子組合2R出道，於千禧年代曾風靡一時囊括多個新人獎。

闊別樂壇18年，Rosanne獲家人鼓勵推出首支個人單曲《帥起來》，並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親解2R當年解散之謎、開腔回應當年與陳冠希及安志杰關係、以及分享胞妹Race近況。

【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time

Rosanne任《星光背後》嘉賓講當年緋聞，以及2R解散原因。

親解當年解散原因
 
外間感覺2R妹妹Race在2005年先結婚促使組合2007年解散，但節目中，Rosanne親解當年解散原因：「當時已換咗第3、4個經理人，咁我又差唔多30歲，因為爹哋話女人30歲要結婚，35歲前要生B，我哋計吓時間，如果再搵新經理人再出碟，就好難喺35歲前生BB，當我仲諗緊嘅時候，碰巧我老公求婚，咁唔駛我決定！」

同時，Rosanne透露與丈夫Derek很早訂下婚約，待他在英國修畢牙醫碩士課程後，二人於09年12月成婚。換言之，2R解散的成因，反而是Rosanne自己，「因為家姐時間到了，阿妹仲細個，佢比我細3年。」

已為人母的Rosanne仍然十分fit。

對於2R解散一事，Rosanne表示從沒問過Race的感受：「喺我結婚之後，阿妹就去讀金融，之後先返新加坡。」Rosanne更自爆2R未出道已與丈夫在一次聚會認識，09年結婚前已相戀8年，她承認當年一直譜地下情：「當時唔準拍拖，連公司都唔知！嗰陣我仲未開始我嘅事業，我先生仲喺香港大學讀緊牙醫。 」
 
2R出道成名後，Rosanne先後傳過跟兩大圈中型男陳冠希及安志杰拍拖，當年跟陳冠希傳緋聞時，更有歌迷集體寫信到Rosanne所屬的環球唱片投訴，聲言要脫粉，Rosanne回應當年兩段緋聞，她說：「大家係朋友，因為當時我都同緊我先生拍緊拖。」直接問曾否被二人追求過，她坦言：「我唔可以講無，大家好似都有少少中意，但最後成為咗朋友。」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

婚後生活婚後生活爆燈
 
Rosanne婚後三年抱兩，一切都是計劃之內，「爹哋想我哋喺35歲前生完B，咁我真係30歲結婚，33歲就生完，可能係不知不覺畀我爹哋媽咪洗咗腦，佢地話唔可以一世做娛樂圈！」

談及婚後生活，Rosanne指一直幸福開心：「我係求主想要2個BB仔，冇諗過要生女，因為以前我哋三姊妹，自細睇住爹哋媽咪點樣擔心我哋。」

Rosanne與兒子。

計劃繼續出歌

Rosanne亦於節目上分享妹妹Race近況：「呢幾年妹妹進修咗好多，佢進修Master同地產嘅嘢，努力得非常辛苦，因為佢自己做老闆係唔簡單 ！我覺得好驕傲，尤其是佢嫁得好，佢先生年紀比佢大啲，好錫佢，當佢好似公主咁，佢係好幸福 ！」

不過，Rosanne亦承認當年解散不曾跟歌迷交代，自覺愧對支持2R的粉絲，出完單曲後，亦有計劃繼續自資出歌，甚至與妹妹復出合唱，答謝2R的歌迷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【當四葉草碰上劍尖時】2R黃婉佩息影做少奶奶　兩孩之母逆齡生長住過億豪宅
12:24 2021/06/26
【當四葉草碰上劍尖時】2R黃婉佩息影做少奶奶　兩孩之母逆齡生長住過億豪宅
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
17:10 2022/09/19
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time
17:00 2023/05/23
【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time

你可能感興趣

【當四葉草碰上劍尖時】2R黃婉佩息影做少奶奶　兩孩之母逆齡生長住過億豪宅
12:24 2021/06/26
【當四葉草碰上劍尖時】2R黃婉佩息影做少奶奶　兩孩之母逆齡生長住過億豪宅
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
17:10 2022/09/19
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time
17:00 2023/05/23
【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time
網絡熱話 緋聞 陳冠希 商業電台 組合

最高瀏覽

凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療
凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療