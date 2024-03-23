【23條生效】林定國：澳洲法律比香港更模糊　陳茂波：外商絡繹不絕來港投資

▲ 律政司司長林定國批評，西方國家指控千篇一律。（陳靜儀攝）

《維護國家安全條例》今日正式刊憲生效，澳洲政府日前因《條例》立法更新對香港旅遊警示，律政司司長林定國批評，西方國家指控千篇一律。財政司司長陳茂波認為，政治層面及商界層面可以分開處理，外國政府如何擺姿態是一回事，「現實是做生意的人很喜歡來香港投資，我們見到絡繹不絕，最近在內地亦開放了給澳洲的酒入境內地不再收稅，他們不知多喜歡，所以我覺得實際商業情況比想像中好很多。」

陳茂波今日接受電台訪問表示，不認同外資對條例有疑慮，「用疑慮來形容是不適切，他們關心我們的立法是真也很正常。」他認為，去一個地方做生意、投資都需要了解當地營商環境，希望營商環境優良、社會穩定安全。

律政司司長林定國接受電台訪問指，澳洲有一個案例，在二月有首宗根據2018年澳洲相關法律被定罪，一名越南籍華人捐款三萬元澳幣予當地一間醫院，並邀請澳洲一名議員一同前往拍照及將支票遞給對方，人判囚兩年零九個月，理據是該人跟中國執政黨很有關係。他批評，「難道與我們相比是優良嗎？如果我們是模糊，他們就是非常模糊。」

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責任編輯：區綽彥