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【急求肝】37歲男嚴重肝衰竭急需換肝　醫管局緊急呼籲捐肝

政治 13:34 2024/03/23

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醫管局響應病人家屬的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈。(資料圖片)

醫管局今日（23日 ）公布，一名37歲男病人因情況危殆急需換肝，現時在瑪麗醫院留醫，情況危殆。醫管局響應病人家屬的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的器官，遺愛人間。

據醫管局資料，37 歲男病人蔡誠輝（血型 A+）未婚，體重 52.5公斤，身高178厘米，是一名文職人員，患者在2019年因黃疸入院，之後出現肝硬化，轉介至瑪麗醫院跟進，確診患有原發性硬化性膽管炎及復發性化膿性膽管炎，於2022年 8 月列入肝臟移植輪候名單。

醫管局指，男病人肝腎功能嚴重衰竭，即將進入肝昏迷狀態，急需與時間競賽，及早接受肝臟移植，肝臟移植屬唯一的根治方案。局方指，男病人與母親相依為命，惟母親不適合捐肝，故需要向公眾作出呼籲。

擬跨境配對  向內地尋肝臟

醫管局指，鑑於有關病人的情況十分危急，除了積極在本地為病人尋找合適的肝臟外，亦已準備通過特區政府向內地尋求協助。當內地出現願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

局方強調，當尋獲合適的肝臟時，將嚴格按照相關器官移植法規，從速向監管機構提出申請，確保所有程序符合標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

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責任編輯：區綽彥

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