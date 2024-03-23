【區議會】麥美娟：有信心全部區議員能在月底前開辦事處　無需要延長限期

▲ 立法會議員林素蔚、林哲玄、西貢區議員李嘉欣聯合辦事處今日舉行開幕禮。(受訪者提供)

《區議員履職監察制度指引》要求，區議員要在上任三個月內開設辦事處，早前有報道指，三月十五日，大約有50%的區議員完成設立他們的地區辦事處，但還有44%的區議員尚未完成開設地區辦事處。民政及青年事務局局長麥美娟指，有信心在月底前，470個區議員會有地區服務處、辦事處，看不到為何需要延長限期。

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麥美娟今日出席立法會議員林素蔚、林哲玄、西貢區議員李嘉欣聯合辦事處開幕典禮後，被問到區議員開設地區辦事處的情況和會否豁免或延長限期時間？她指，在現時有限的資源下，在三月內要找到合適的辦事處，簽租約、辦手續，然後裝修，可能是很急趕，中間可能遇到問題，但各區的民政事務專員一直協助區議員，有需要時會進行協調，所以有信心，470名區議員至今個月底能開設辦事處。

位於將軍澳健明邨明月樓地下01室的林素蔚、林哲玄、李嘉欣聯合辦事處今日正式啟用，林素蔚在揭幕典禮致辭時介紹，該辦事處屬「全新組合」，由社工林姑娘、外科醫生林哲玄、中醫師李嘉欣共同組成，成為西貢區「3L組合」，也會聯合其他醫療團體、專業人士，服務當區市民。

勞工及福利局局長孫玉菡、政制及內地事務局副局長胡健民、行政會議成員林正財醫生、西貢民政事務專員馬瓊芬等均有出席開幕典禮，並主持揭幕儀式。

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責任編輯：區綽彥