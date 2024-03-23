【23條生效】保安局譴責布林肯不實偏頗言論　外交部駐港公署：布林肯說三道四

▲ 外交部駐港特派員公署嚴厲譴責美國國務卿布林肯。(資料圖片)

《維護國家安全條例》今日（23日）刊憲生效，保安局今​日表示，對美國國務卿布林肯以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《條例》，予以強烈譴責，以正視聽。外交部駐港特派員公署指，針對布林肯、美國「國會—行政部門中國委員會」等美官方和政客，在香港《條例》刊憲生效之際說三道四，表示堅決反對和嚴厲譴責。

布林肯稱，關切《條例》對香港市民、在港美國公民和公司的影響，指其中的「煽動」、「國家機密」以及有關與外國實體互動的定義含糊。

保安局局長鄧炳強表示，布林肯一而再針對特區政府維護國家安全的工作，並就《條例》作出抹黑詆毀、誤導和錯誤的言論，是卑劣的政治技倆，盡顯其虛偽的雙標。他強調，《條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪。不會影響正常營商，及與世界各地進行正常互相交流的本地的機構、組織和人員。

外交部駐港公署發言人表示，《維護國家安全條例》充分借鏡其他國家特別是普通法國家立法經驗，符合國際法和通行慣例，條例明確界定罪行要素，清楚訂明執法條件及限制，充分保障香港居民的權利和自由，充分保護在港外國機構和人員的正常活動。

外交部駐港公署發言人批評，「美國自身人權和民主狀況不忍卒視，國安立法密不透風，泛化濫用國安概念打壓他國近乎於偏執地步；濫施長臂管轄和單邊制裁、以卑鄙手段打壓異己，世界上無出其右。」發言人強烈敦促美方，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

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責任編輯：區綽彥