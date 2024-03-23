【23條生效】外交部駐港公署嚴厲譴責布林肯　條例生效之際說三道四

▲ 外交部駐港特派員公署嚴厲譴責美國國務卿布林肯。(資料圖片)

《維護國家安全條例》今日（23日）刊憲生效，外交部駐港特派員公署指，針對美國國務卿布林肯、美國「國會—行政部門中國委員會」等美官方和政客，在香港《條例》刊憲生效之際說三道四，表示堅決反對和嚴厲譴責。

布林肯稱，關切《條例》對香港市民、在港美國公民和公司的影響，指其中的「煽動」、「國家機密」以及有關與外國實體互動的定義含糊。

外交部駐港公署發言人表示，《維護國家安全條例》充分借鏡其他國家特別是普通法國家立法經驗，符合國際法和通行慣例，條例明確界定罪行要素，清楚訂明執法條件及限制，充分保障香港居民的權利和自由，充分保護在港外國機構和人員的正常活動。

外交部駐港公署發言人批評，「美國自身人權和民主狀況不忍卒視，國安立法密不透風，泛化濫用國安概念打壓他國近乎於偏執地步；濫施長臂管轄和單邊制裁、以卑鄙手段打壓異己，世界上無出其右。」發言人強烈敦促美方，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

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責任編輯：區綽彥