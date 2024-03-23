【23條生效】林定國：不憂慮會被制裁　做這工作都明白有這可能性

▲ 林定國指，不憂慮會被制裁。（陳靜儀攝）

《維護國家安全條例》今日(23日)正式刊憲生效，律政司司長林定國今日表明，沒有憂慮會被制裁，強調「做這個工作都明白有這個可能性，既然有這份工作，是我的責任，就一點影響都沒有。」

林定國和保安局局長鄧炳強接受電視台訪問，鄧炳強被問到部分國家倡議制裁香港官員，如果市民和應制裁算不算犯法？他說，《港區國安法》有勾結外國或境外勢力罪，「提到若你用的手段可能要倡議制裁就會犯法」，但要視乎具體行為。

《條例》禁止對潛逃者提供資金，若付款訂閱潛逃者的網上平台又會否犯法？鄧炳強強調，知道與否十分重要的，「如果你明知這是潛逃者逃到外地，還透過某些方法資助他們，條例正正就是針對這些。」他補充：

現時不是說單單看他的平台，而是付款他付款給某人無理由不知付款給誰而去付款，如果你真的不知道原來贊助一些後台付款了另一人，你沒有知識就不是明知。

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責任編輯：區綽彥