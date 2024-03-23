  • 26°C
香港時間 : 2024323日 (週六) 18:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條生效】林定國：不憂慮會被制裁　做這工作都明白有這可能性

政治 16:01 2024/03/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

林定國指，不憂慮會被制裁。（陳靜儀攝）

《維護國家安全條例》今日(23日)正式刊憲生效，律政司司長林定國今日表明，沒有憂慮會被制裁，強調「做這個工作都明白有這個可能性，既然有這份工作，是我的責任，就一點影響都沒有。」

林定國和保安局局長鄧炳強接受電視台訪問，鄧炳強被問到部分國家倡議制裁香港官員，如果市民和應制裁算不算犯法？他說，《港區國安法》有勾結外國或境外勢力罪，「提到若你用的手段可能要倡議制裁就會犯法」，但要視乎具體行為。

《條例》禁止對潛逃者提供資金，若付款訂閱潛逃者的網上平台又會否犯法？鄧炳強強調，知道與否十分重要的，「如果你明知這是潛逃者逃到外地，還透過某些方法資助他們，條例正正就是針對這些。」他補充：

現時不是說單單看他的平台，而是付款他付款給某人無理由不知付款給誰而去付款，如果你真的不知道原來贊助一些後台付款了另一人，你沒有知識就不是明知。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【黎智英案】楊清奇供稱黎智英文章肯定制裁成效　論壇版作者曾公開支持港獨
13:48 2024/03/11
【黎智英案】楊清奇供稱黎智英文章肯定制裁成效　論壇版作者曾公開支持港獨
【黎智英案】李宇軒稱經介紹認識Mark Simon　李供稱就眾籌曾墊支270萬
13:23 2024/03/19
【黎智英案】李宇軒稱經介紹認識Mark Simon　李供稱就眾籌曾墊支270萬
【黎智英案】李宇軒稱重光團隊組織鬆散　部分成員或活動與制裁有關
13:49 2024/03/20
【黎智英案】李宇軒稱重光團隊組織鬆散　部分成員或活動與制裁有關

你可能感興趣

【黎智英案】楊清奇供稱黎智英文章肯定制裁成效　論壇版作者曾公開支持港獨
13:48 2024/03/11
【黎智英案】楊清奇供稱黎智英文章肯定制裁成效　論壇版作者曾公開支持港獨
【黎智英案】李宇軒稱經介紹認識Mark Simon　李供稱就眾籌曾墊支270萬
13:23 2024/03/19
【黎智英案】李宇軒稱經介紹認識Mark Simon　李供稱就眾籌曾墊支270萬
【黎智英案】李宇軒稱重光團隊組織鬆散　部分成員或活動與制裁有關
13:49 2024/03/20
【黎智英案】李宇軒稱重光團隊組織鬆散　部分成員或活動與制裁有關
制裁 港區國安法 國安法 林定國 鄧炳強 律政司 保安局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療
凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療