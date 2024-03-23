按摩中風｜IT男按摩後腦中風險癱瘓　醫生警告：呢個位置切勿亂按

【按摩/頸部按摩/腦中風/中風/癱瘓/頭暈/嘔吐/腦梗塞】不不少港人喜歡按摩，但按摩要留心！深圳一名男子出早前差，因頸痛去按摩，豈料數日後感到暈眩嘔吐，求醫檢查證實為腦梗塞（缺血性腦中風）。主診醫生指，若延醫，缺血情況嚴重些，恐有癱瘓或死亡的風險。

綜合內媒報道，深圳一名從事IT行業的肖姓男子（化名）前往上海出差，期間頸部疼痛成日，以為是不小心落枕所致，故去往附近養生館做頸部按摩，痛楚有所紓緩，他翌日返回深圳。該男子仍感到頸部疼痛且特別疲累。

之後他煮飯時突然感到暈眩，整個人天旋地轉，不斷嘔吐，往深圳當地急症室求診。經檢查後，醫生排除是急性腸胃及食物中毒。轉往腦神經科，進行詳細檢查後，他被診斷為腦梗塞（缺血性腦中風），這是因為局部腦組織血液供應出問題，導致腦組織缺血缺氧性病變壞死一度癱瘓。

由於他頸部右側椎動脈管壁內膜撕裂，故需立即做手術，在右側椎動脈腔入植入支架，令閉塞的血管重新開通。患者術後康復進度良好，沒再頭暈，已順利出院。

其主治醫生稱，若延誤治療，缺血情況就會嚴重些，可能導致癱瘓或死亡。醫生提醒，頸部佈滿大小血管，粗暴按摩可能導致災難性後果。若頸部不適、疼痛，並不建議按摩，他建議選擇熱敷、冷敷或貼痠痛貼布，紓緩不適。

另廣東中醫院腦內科主任醫師郭建文表示，頸總動脈的平均直徑為1厘米，椎動脈平均管徑3至5毫米，其血管管壁分為內膜、中膜和外膜三層：

當受到外力作用或有病變時內膜會分開，在內膜和中膜之間形成一個假腔，由於假腔內血液輸送的速度較慢，很容易形成血栓，進而導致中風、偏癱。

上海第四人民醫院神經內科朱鑫璞醫師提醒，盡量少做頸部推拿及按摩。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）人群、頸椎病患者和骨質疏鬆、口服避孕藥、偏頭痛、肌纖維發育不良等有頸椎脫位、腦血管病危險因素的患者，要避免盲目按摩，以杜絕突發性腦中風的現象發生：

不得不做推拿和美容，不妨用一個軟枕墊在後頸部，降低後仰角度，降低腦動脈受壓迫的可能，減少血管受傷的幾率。

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責任編輯：羅嘉欣