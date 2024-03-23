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汪小菲大S風波丨汪小菲報案舉報徐熙媛濫藥　大S反撃：自行檢驗毛髮自清

娛樂 16:29 2024/03/23

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汪小菲到警局報案。

昨日（3月22日），汪小菲在台灣兩度闖前妻大S徐熙媛位於台北信義區的豪宅，並咆哮稱：「我要看小孩」、「要上樓找徐熙媛算帳」等。於是保安報警，而警方接報到場後，汪小菲起初不肯離開，直到看到女兒並告訴她：「等下跟我回家！」才漸漸冷靜下來，在一男一女陪同下離開。可是對保安報警感不滿，在個人微博發文：「物業費（管理費）還是我給的」。

之後同日，汪小菲到警局並自稱要報案，站在警局門口控訴：「我是來報警的，一：我的孩子被非法拘禁、被非法扣留，第二：我汪小菲實名舉報徐熙媛長期濫用藥物、產生幻覺，對我的孩子產生不好的影響。我現在在這邊報警，要讓你們知道鏡頭裏看到的人是甚麼樣子。」

對此，大S經理人轉述賴芳玉律師的回應128字表示：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑒定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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