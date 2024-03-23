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缺乏睡眠｜日睡4小時半夜call下屬工作　50歲工作狂突患急病離世【1分鐘自測過勞症狀】

都市病 18:21 2024/03/23

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非當事人。（istock相）

【過勞/工作狂/過勞症狀/睡覺/】「我夜晚瞓覺瞓4個鐘頭，已經覺得好夠。」曾經有一位老闆這樣跟我說：「我凌晨四、五點就起身，開始處理公司嘅業務，有時忍唔住，想即刻知道嗰啲業務依家進行成點？諗都唔諗就打電話俾下屬，唔記得咗佢哋仲瞓緊覺！手提電話唔接，信息又唔覆，我個人好心急，索性打佢屋企電話叫醒佢！嗰陣時，我完全唔明白，點解人要瞓覺？如果人唔使瞓覺，一日有24小時，你話可以做多幾多嘢呢！」

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【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

我說「曾經有一位老闆」，是因為這位老闆已經不在人世，離開的時候，他才五十出頭，一夜之間，得了急病，很快就離開人世。我一直懷疑，他的離開，會否跟他又食煙又飲酒，而且每個晚上只睡四、五個鐘頭有關。

讀到一本朋友借我看的書，叫做《為甚麼要睡覺》（Why We Sleep），作者是英國科學家馬修獲加（Matthew Walker）。他強調「平衡的飲食和運動非常重要，但我們現在也發現，在健康三大要素中，睡眠的力量凌駕飲食和運動之上。只要一晚睡不好，造成的身心損害程度之大，會使一天沒好好吃東西或運動造成的損害相形見絀。」

不讀不知道，原來世衛已經宣布，睡眠缺乏是所有工業化國家的「流行病」。曾經取笑過我「咁早上床瞓覺做乜」的損友，如今都比我還早睡，身體發出的警號，需要充足睡眠才能解除。

12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

1分鐘自測過勞症狀

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撰文 : 鄭丹瑞

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