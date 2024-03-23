  • 26°C
香港時間 : 2024323日 (週六) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再見‧枕邊人丨黃智雯雯毛巾蔽體羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物

娛樂 17:00 2024/03/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

《再見‧枕邊人》

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演TVB劇《再見‧枕邊人》下周踏入結局周，昨晚（22日）一集「晴勝CP」終於上演一場令人臉紅心跳的「韓式壁咚」場口，可惜滿滿的粉紅氣泡最後遭打斷，長勝（羅天宇飾）最終示愛失敗。

劇情講述晴天（黃智雯飾）洗澡時巧遇大廈停電，老鼠「摸黑」出沒，嚇到晴天大叫，長勝聽到即man爆衝入浴室英雄救美，抱住僅以毛巾蔽體的晴天到床上，二人四目交投火花四濺，長勝更脫下外套給晴天披著，一如既往盡顯紳士風度。

再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌

《再見‧枕邊人》

原本在晴天沖涼期間已盤算開口向晴天表白的長勝更準備「將錯就錯」表白，可惜在氣氛正好之際，保安叔叔突然登門，表白計劃暫時受阻。

談及相關場口，黃智雯踢爆羅天宇怕醜又緊張：「我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心，唔需要擔心、唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」

《再見‧枕邊人》

尹詩沛角色舉足輕重

另邊廂千呼萬喚首度登場的尹詩沛，在劇中飾演晴天失憶前好友「韓晨曦」，在長勝安排下以「刀鋸美人」形式現身志騫（劉宸熙飾）生日會，更以宣戰口脗向楊萬森說：「我返嚟為咗見晴天，為咗唔再畀人傷害佢。」

晨曦認定晴天7年前失蹤與萬森有關，之後更將晴天失蹤前寄給她的指紋USB物歸原主，晴天發現內裡除有「大細凌生」凌頌恆（張國強飾）和凌振聲Alex（鄭俊弘飾）的照片外，還有一篇小敏（區明妙飾）死訊的報道，小敏的死明顯跟凌氏兩父子有莫大關係。

據知，詩沛是次演出甚有突破，在官方大合照劇照及海報中，亦處處可見其身影，足證角色舉足輕重。而昨晚，原本看似人畜無害的晨曦，當見到老公（周志康飾）後，神色一度有異，相當有可疑。

《再見‧枕邊人》

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

再見·枕邊人x婚後事丨羅天宇認信心不足自我懷疑　感情空白爆母親恨抱孫
00:06 2024/03/06
再見·枕邊人x婚後事丨羅天宇認信心不足自我懷疑　感情空白爆母親恨抱孫
再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌
16:48 2024/03/21
再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌
再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】
13:57 2024/03/19
再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】
再見‧枕邊人｜鄭俊弘希望兒子性格不像自己？　Fred感謝太太何雁詩承受壞脾氣
17:43 2024/03/18
再見‧枕邊人｜鄭俊弘希望兒子性格不像自己？　Fred感謝太太何雁詩承受壞脾氣
再見·枕邊人丨林凱恩有樣有演技卻被投閒置散　孝順女代母圓夢選港姐
18:12 2024/03/13
再見·枕邊人丨林凱恩有樣有演技卻被投閒置散　孝順女代母圓夢選港姐

你可能感興趣

再見·枕邊人x婚後事丨羅天宇認信心不足自我懷疑　感情空白爆母親恨抱孫
00:06 2024/03/06
再見·枕邊人x婚後事丨羅天宇認信心不足自我懷疑　感情空白爆母親恨抱孫
再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌
16:48 2024/03/21
再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌
再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】
13:57 2024/03/19
再見‧枕邊人｜葉蒨文性感上陣演富家女　有樣有學歷棄高薪闖娛圈【多圖】
再見·枕邊人 電視劇 TVB 黃智雯 羅天宇 尹詩沛

最高瀏覽

凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療
凱特患癌｜凱特王妃拍片公布患癌　現正接受化療