再見‧枕邊人丨黃智雯雯毛巾蔽體羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物

▲ 《再見‧枕邊人》

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演TVB劇《再見‧枕邊人》下周踏入結局周，昨晚（22日）一集「晴勝CP」終於上演一場令人臉紅心跳的「韓式壁咚」場口，可惜滿滿的粉紅氣泡最後遭打斷，長勝（羅天宇飾）最終示愛失敗。

劇情講述晴天（黃智雯飾）洗澡時巧遇大廈停電，老鼠「摸黑」出沒，嚇到晴天大叫，長勝聽到即man爆衝入浴室英雄救美，抱住僅以毛巾蔽體的晴天到床上，二人四目交投火花四濺，長勝更脫下外套給晴天披著，一如既往盡顯紳士風度。

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▲ 《再見‧枕邊人》

原本在晴天沖涼期間已盤算開口向晴天表白的長勝更準備「將錯就錯」表白，可惜在氣氛正好之際，保安叔叔突然登門，表白計劃暫時受阻。

談及相關場口，黃智雯踢爆羅天宇怕醜又緊張：「我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心，唔需要擔心、唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」

▲ 《再見‧枕邊人》

尹詩沛角色舉足輕重

另邊廂千呼萬喚首度登場的尹詩沛，在劇中飾演晴天失憶前好友「韓晨曦」，在長勝安排下以「刀鋸美人」形式現身志騫（劉宸熙飾）生日會，更以宣戰口脗向楊萬森說：「我返嚟為咗見晴天，為咗唔再畀人傷害佢。」

晨曦認定晴天7年前失蹤與萬森有關，之後更將晴天失蹤前寄給她的指紋USB物歸原主，晴天發現內裡除有「大細凌生」凌頌恆（張國強飾）和凌振聲Alex（鄭俊弘飾）的照片外，還有一篇小敏（區明妙飾）死訊的報道，小敏的死明顯跟凌氏兩父子有莫大關係。

據知，詩沛是次演出甚有突破，在官方大合照劇照及海報中，亦處處可見其身影，足證角色舉足輕重。而昨晚，原本看似人畜無害的晨曦，當見到老公（周志康飾）後，神色一度有異，相當有可疑。

▲ 《再見‧枕邊人》

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