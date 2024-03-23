洪永城再做爸爸 梁諾妍抱B女報喜：我們的sirface 2.0
娛樂 17:09 2024/03/23
洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）的第二個小公主在3⽉21⽇出世。⼩B女非常健康，重7磅2，媽媽（Inez）為避免好似上次因食全餐導致長時間震痛的關係，今次決定開刀分娩。
當聽到BB出來的喊聲，Tony和Inez表示當時齊感動到喊出嚟，這份喜悅對洪家來說實在太奇妙，兩口子最期待⼀家五口將來可以⼀起跑馬拉松。
活力靚媽丨Inez懷孕7個月行山遭網民狠批 梁諾妍高EQ回應：清楚自己身體狀況最緊要
而第二度當媽媽的梁諾妍在個人社交平台上載BB照片，並寫道：
2024年3月21日
我們的 sirface 2.0妹妹 Beryl
喺荃灣港安醫院出世了
重7磅2，51cm tall，SIR NOSE😂
多謝你選擇我哋做你父母
我會係你和家姐最強嘅後盾
由於第一胎食全餐關係，為咗避免同上次一樣，今次要開刀攞妹妹出嚟
而由於第一胎我係震痛到瘟瘟沌沌，今次嘅剖腹產對我嚟講好似第一次體驗咁
當聽到妹妹出世嘅喊聲
我同洪爸爸都忍唔住，捉住對方隻手一齊感動到喊出嚟
呢個感覺太奇妙了
見到你足晒磅健健康康，成隻粉紅肉肉豬仔咁
媽媽倍感安慰🥹
多謝荃灣港安醫院，由Sirface 已經一直照顧得我哋好好到二胎
多謝張智醫生，最細心的婦科醫生，令我完全放心將我同BB交給你
感謝兒科伍永強醫生、麻醉科鄭浩怡醫生同所有好好嘅護士姑娘
多謝洪爸爸一直嘅陪伴，繼續組織一個又熱鬧又溫馨嘅家庭
期待3姊妹嘅相處
▼點擊圖片放大
+3
+2
撰文 : TOPick柴犬出動