凱特患癌｜英國王室3成員相繼罹癌　3個月內陸續入院王室健康惹關注

▲ 凱特王妃公布自己患癌的消息，現正接受化療。

【凱特王妃/凱特王妃患癌/凱特患癌/癌症/英國皇室】英國王妃凱特（Kate Middleton）於當地時間星期五（22日）透過影片公布自己患癌的消息，現正接受化療。自2024年以來，凱特已是第3位被診斷出患上癌症的英國王室成員，亦令外界關注起英國王室健康問題。

最新影片：

凱特在預錄的影片中表示，她在今年1月接受腹部手術後發現患癌，雖未有透露癌症類型與及病情進入的階段，但就指手術很成功，現時接受醫療團隊建議，正接受早期預防性化療。

1月17日，75歲的國王查爾斯三世因前列腺肥大，將要接受手術，孰料1月29日出院的一周後，也被證實罹癌。儘管官方未揭露癌症類型，但已證實並非前列腺癌。

肯辛頓宮在今年1月17日宣布，凱特在倫敦接受腹部手術，需住院10至14天。而就在手術進行的同一日，75歲的英王查理斯三世亦證實因前列腺肥大，將接受手術，並在出院一星期後公布患癌，表示查理斯三世是在進行手術期間，發現癌細胞病變。發言人表示查理斯三世並非患上前列腺癌，但就未透露確切癌症類型。

而在今年1月22日，王室亦宣布，曾患乳癌的約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）發現有皮膚癌，正接受治療。莎拉是安德魯王子的前妻，在去年6月診斷出患上乳癌接受治療，在接受乳癌治療相關手術時，皮膚科醫生在其痣上發現黑色素瘤，她隨後前往奧地利阿爾陶塞（Altaussee）一間醫療健康度假村養病，代表聲明指其仍保持良好精神狀態。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣