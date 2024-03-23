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【筍工】康文署請救生員學歷僅需小學畢業　月薪最高可達近2.3萬

政治 17:47 2024/03/23

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康樂及文化事務署正招聘合約救生員。（資料圖片）

康樂及文化事務署正招聘合約救生員，學歷要求小學六年級，月薪達港幣21,755元至22,795元。

薪酬:

  • 月薪21,755元（持有泳池救生章）
  • 月薪22,755元（持有沙灘救生章）
  • 月薪22,795元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

申請人必須：

  • 持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；
  • 中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；
  • 通過游泳與技能測試；
  • 通過視力和顏色分辨能力測試

 

主要職責是：

  • 在泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；
  • 拯救遇溺泳客；
  • 維持秩序；
  • 保持場地清潔。

合約全年救生員將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年，4月18日截止申請。詳情可於政府職位空缺查詢系統查詢（職位編號:47567 ）。

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責任編輯：區綽彥

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