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癌症殺手｜日本資深男星寺田農肺癌離世　曾為宮崎駿《天空之城》配音超經典

醫生診症室 18:17 2024/03/23

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日本資深男星寺田農因肺癌於3月14日辭世，享年81歲。（圖片來源：CES娛樂）

【肺癌/癌症/日本/寺田農/宮崎駿/天空之城/聲優】日本資深男星寺田農因肺癌於3月14日辭世，享年81歲。其經紀公司「CES娛樂」於3月23日公布消息，並表示寺田農生前雖患上肺癌，卻一邊努力治療，一直堅持工作到最後，可惜沒等到櫻花綻開便已「無法回家」，其葬禮已遵從家屬意願完成。

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寺田農出生於1942年11月7日，演藝資歷超過40年，曾在宮崎駿動畫《天空之城》之中，為反派穆斯卡大佐配音，其中角色一句經典台詞「就等你三分鐘」至今仍是網路流行語，而他亦曾演出多部人氣電視劇及電影，更曾擔任成人電影導演。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

  • 吸煙或長期吸入他人的二手煙
  • 因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。
  • 吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)
  • 吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。
  • 除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣7月公布一項研究結果，指出下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高。不過若下廚期間開抽油煙機，風險最多可降至63%。另外，常用豬油煮食，比起使用植物油的，患肺癌風險增加92%。

肺癌症狀

衞生防護中心指，早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

  • 持續性咳嗽
  • 痰中帶血
  • 胸肺反覆受到感染或經久難癒
  • 聲音嘶啞
  • 胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛
  • 食慾不振及體重下降
  • 容易疲倦

另外，台灣外科醫生江坤俊曾表示，癌細胞長在肺部不同位置，會出現不同症狀：

  • 肺部中央：很快出現咳嗽症狀，有機會開刀。
  • 肺部末端：至痛病情嚴重時才出現咳嗽症狀，往往到晚期才被診斷出來
  • 肺部邊緣：若癌細胞往外走，有機會侵蝕肋膜，導致胸口劇痛。
  • 腋下/肺結：手會突然變得麻痺。

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責任編輯：羅嘉欣

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