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【罪案消息】警方：成功堵截一宗淋油收債　中五男學生為數百元報酬犯案被補️

政治 18:39 2024/03/23

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該男子留下斜孭袋，袋內有一罐紅油。(葵青警區fb圖片)

警方指，葵涌特遣隊成功堵截一宗淋油收債，一名中五男學生為數百元報酬犯案被補️。

警方指，葵涌特遣隊成功堵截一宗淋油收債。(葵青警區fb圖片)

葵青警區在社交平台指，警方於昨晚(22日)，接獲市民報案，指有人手持一罐紅油及欲向葵涌邨曉葵樓某單位淋紅油追債。葵涌分區特遣隊人員接報後前往上址，經調查後，發現一名男子在事發後，被報案人及保安追截，但仍成功逃走。期間留下斜孭袋，袋內有該男子的個人財物、追數字條及一罐紅油。

特遣隊員成功於大窩口邨富安樓附近兜截該名男子，經進一步調查後，確定該男子涉及上述案件外，亦與另一宗發生於荃灣區的淋油案有關。

16歲男子涉「企圖刑事毀壞」及「刑事毁壞」被補️

警方以涉嫌「企圖刑事毀壞」及「刑事毁壞」拘捕該名16歲男子。該男子名現正被扣留調查，案件交由葵青警區反黑組調查隊跟進。

根據香港法例第200章刑事罪行條例第60條，任何人如無合法辯解而摧毀或損壞任何財產 (不論是屬於其本人或他人的)，一經定罪，最高可判監10年。

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責任編輯：區綽彥

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