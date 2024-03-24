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陳柏宇為Edward Chan作品展任嘉賓　台上發生意外跌倒坐輪椅離開現場

娛樂 10:12 2024/03/24

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陳柏宇

著名監製Edward Chan在亞博舉行一連兩場作品展《Blueprint of Memories，by Edward Chan》，昨晚首場有方皓玟、周柏豪、薜凱琪、姜濤、呂爵安、衛蘭等演出。

可是當中表演者之一陳柏宇在演出尾段，陳柏宇出場準備唱《忘記歌詞》時，在落樓梯時叉錯腳跌倒，然後單膝跪在階級上，之後慢慢調整站起身。

十分專業的他堅持繼續演出，坐在樓梯上向觀眾說：「冇事，唔好企起身就得。」然後坐在樓梯上唱歌，之後慢慢站起來說：「我無事喎。」演唱完畢由工作人員扶着回後台，陳柏宇在後台坐在輪椅上離開。

陳柏宇以身教向下一代灌輸環保意識　Jason：要兩個女自己動手執手尾

陳柏宇報平安。

陳柏宇幽默報平安

Edward Chan在事後受訪稱，當時因為在台上專注表演，沒留意到陳柏宇跌倒，是透過耳機才得知事件。在音樂會結束後，他即往後台見到陳柏宇坐在輪椅上，並指對方還懂得講笑，於是才放下心。

而陳柏宇事後亦在個人IG發文報平安，指：「頭先同級樓梯隻揪，一隻腳拗柴，不過好彩我有三隻腳，大家唔使擔心」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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