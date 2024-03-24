【精神健康】學者指全球年輕人及學童自殺案呈升勢　醫生籲市民培養健康生活習慣

▲ (香港新聞博覽館有限公司提供)

近年精神健康問題引起社會關注，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，學童輕生問題除了與學業壓力有關外，亦與單親家庭中成長有關，而疫情期間欠缺正常社交生活、過長時間使用手機，會影響身心健康及社交能力。港大防止自殺研究中心副總監、精神科專科醫生廖廣申則認為，輕生問題不應被醫療化，呼籲當局做好精神健康教育，市民亦應培養健康生活習慣，如做運動、培養興趣等。

市民可以如何保持正面積極的心境，社會各界應如何提供支援？香港新聞博覽館於昨天（23日）舉辦專題講座，邀請了上述兩位專家拆解精神健康問題。

葉兆輝表示，近年世界各地的年輕人及學童自殺個案均有上升趨勢。他指出，學童輕生問題除了與學業壓力有關外，亦與家庭因素有關，當中有五成三的學童輕生個案都來自不完整的家庭，例如單親或父母離異的家庭。而疫情期間學生未能回校上課，欠缺正常社交生活，復常後需要時間重新建立關係。

另外，研究亦指出，過長時間使用手機，會影響身心健康及社交能力，建議限制使用手機的時間，增加面對面的交流。他表示，社會各界要提供全面支援，建立一個以「幸福感」為先的校園，讓學生愉快地學習，不應只盲目追求學術成績。

他強調，輕生問題不應被醫療化，單靠醫學治療不能完成解決學生的情緒問題，當局應做好精神健康教育，並促進一個社區共融關愛的社會，擁抱希望。

廖廣申指出，人感到壓力與工作、學業、家庭，以及個人性格有關，而長期受壓力會容易出現降低免疫系統，腦退化、癌症等風險，市民應培養健康生活習慣，包括做運動、培養興趣及積極社交生活等。

他又提到，優質健康的睡眠質素對身心健康很重要，睡前應培養做慣性的事，例如看書、聽音樂等。

他表示，社會應互相尊重、多些包容和忍耐，建立正向思維，相信明天會更好。

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責任編輯：陳麗娜