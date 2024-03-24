麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村大排筵席　李龍基林景程獻唱助興

▲ 麥明詩與盛勁為「勁甜麥」第一場婚宴在圍村舉行。

十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）「勁甜麥」婚宴將分別於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，預計3場酒席最少也要7位數字才可埋單。在3月23日於圍村舉行第一場婚宴。

在圍村舉行的婚宴與眾同樂，麥明詩為創辦人之一的Project Melo Limited早前在社交平台公布讓成員可用Bid（競投）方式參加婚宴食盆菜。而在昨日（3月23日），元朗盛屋村有大型傳統花牌賀麥明詩盛勁為結婚，十分有氣勢。

麥明詩盛勁為結婚丨雨中熱吻拍婚照勁甜蜜 元朗現大型花牌賀麥明詩盛勁為

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李龍基「皇帝上身」祝福新人

麥明詩在昨日出嫁，而於元朗圍村舉行第一場婚禮，大排筵席，有過百人參加，場內更掛上「勁風吹動之舟，為伴終生永同心」和「明月群星照繡球，詩歌盈處腕上金」的對聯。一對新人穿中式服裝、旗袍現身招呼賓客。

婚宴由麥明詩好友鄭衍峰任司儀，並由林景程和李龍基任表演嘉賓獻唱。當中，林景程唱《男人不該讓女人流淚》，鄭衍峰問盛勁為：「知不知道（男人不該讓女人流淚）？」廿四孝丈夫盛勁為即點頭。

李龍基獻唱《愛是這樣甜》、《一顆不變的心》、《人生曲》助慶，一對新人更在李龍基唱歌時，站在旁邊拍手打拍子。

同時，基哥以「皇上」身份宣讀聖旨，祝一對新人愛情永固、白頭到老，，3年抱5，5年抱8，百子添孫。而鄭衍峰將繼續任麥明詩與盛勁為在吉列島遊艇會、五星酒店的婚禮司儀。

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