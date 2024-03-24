何嘉莉一家將日本滑雪度復活節　與女兒齊拍片分享穿搭之道

▲ 何嘉莉出席於深圳舉行的 「MADAM MOISELLE Jacket MADAME 1999」時裝騷。

何嘉莉（Lillian）昨天（3月23日）出席於深圳舉行的 「MADAM MOISELLE Jacket MADAME 1999」時裝騷，品牌還跟深圳年青藝術家瀛瀛與年輕鋼琴家陳兆彤聯乘，製造一次音樂、藝術與時尚的盛會。

Lillian表示這次是受好友陳柏熹邀請出席時裝騷，她十分欣賞這充滿藝術元素的時裝騷。

▲ 何嘉莉現身深圳。

網上分享穿搭之道

而Lillian也透露近年開始用心經營自己的時尚愛好，於網絡分享穿搭之道，還一手包辦拍攝、剪接等後期，大獲好評，令她信心滿滿：「一向都鍾意做有關styling嘅嘢，新舊衫配搭，自己都做得好開心，當然最困難嘅係剪片部分。」

她續指：「不過而家都做到自己嘅style出嚟，大家都喜歡，真係好開心。自己信心大咗，公司都有建議我同公司幾個女仔一齊搞個channel，而家籌備中，會唔會有其他主題，可以一齊玩呢？」

▲ 何嘉莉出席 「MADAM MOISELLE Jacket MADAME 1999」時裝騷。

女兒盡得媽媽真傳

此外，最近小女兒也跟Lillian一起換上不同的服裝拍攝，囡囡沒怯場擺甫士拍攝，深得媽媽真傳，Lillian笑說：「佢平時嬌滴滴，剪嘅時候見到佢啲古靈精怪表情，覺得好得意，我兩個女平時着衫都好有要求㗎。」

踏入復活節假期，Lillian正計劃一家人到日本滑雪，她說：「2月嘅時候一家人去過一次，大家都好鍾意，我覺得呢個運動好健康，訓練到早睡早起，返到香港一家人都保持呢個健康習慣。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5