美魔女陳雅倫靠戒油鹽糖敷面膜逆齡　愛鼻高男士樂意隨時閃婚

▲ 陳雅倫接受HOY主播王凌燕（右）訪問。

久未露面的陳雅倫（Ellen）早前舉行生日會，58歲依然明艷照人獲網民激讚，陳雅倫日前接受HOY主播王凌燕專訪，亦分享美容秘方。

Ellen說飲食很重要：「基本上我不吃油、甜及鹹。我的護膚方法很簡單，最重要是清潔，每天我洗澡前塗上水洗式面膜，淋浴蒸氣有助打開毛孔，然後出來冷卻下來，以濕毛巾抹了它，每天都在做這個動作，已可令皮膚保養得很好。」現時流行醫美，但Ellen說只用家用美容儀，每星期一至兩次。

▲ 美魔女陳雅倫。

呼籲追求者主動示愛

保養得宜卻仍單身，Ellen就呼籲追求者主動示愛：「我還有哪種感情未試過呢？又要怕又要觀察的話很浪費時間，我已沒太多時間了，如果我看中了覺得還可以，我覺得閃婚可以在我身上發生的。」

她廿並透露：「我看男生是看他的鼻，小時候已是這樣，我要求男生的鼻生得美生得高。（現在都是愛情之上？ ）是，我是個愛情主義者。」

▲ 陳雅倫

珍惜每個機會

Ellen現時也很享受拍戲，但花更多時間做直播，說：「直播訓練了我很多即時反應，有時我直播跳舞吸引了萬人收看。（也訓練了你的情商？網民說什麼都不介意？ ）不是，我會罵的。內地人有時說話刻薄，我會罵廣東話，懂廣東話的人就笑了說，哎吔！你說這些。我說他這樣指責我，是不是要互相尊重呢？」

以往為愛情放棄工作的Ellen，現在覺得最重要是珍惜每一個擁有的機會，一定要表現得最好，甚至接受訪問，都要表達觀眾想知的事。她說：「以前不懂，有時很戇居，現在回望覺得要珍惜每一個機會。」

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