麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思

▲ 李龍基任麥明詩與盛勁圍村婚宴表演嘉賓。

十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）「勁甜麥」婚宴將分別於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，在昨日（3月23日）於圍村舉行第一場婚宴。

盛屋村有大型傳統花牌賀麥明詩盛勁為結婚，十分有氣勢，牌上寫：「恭賀盛勁為先生、麥明詩小姐，新婚之喜。」署名為「盛屋村村代表 盛振威、盛廣財敬賀」，亦反映出盛勁為家族在當地甚有地位。

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村大排筵席 李龍基林景程獻唱助興

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回禮禮物有心思

麥明詩與盛勁在圍村婚禮大排筵席，有過百人參加，十分熱鬧，場內更掛上「勁風吹動之舟，為伴終生永同心」和「明月群星照繡球，詩歌盈處腕上金」的對聯。

一對新人穿中式服裝、旗袍現身招呼賓客。婚宴由鄭衍峰任司儀，並由林景程和李龍基任表演嘉賓獻唱。另外，一對新人以印有「勁甜麥」的碗作為當日婚宴贈賓客的回禮禮物。

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