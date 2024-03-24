【天氣預報】正午多區升至30度　破有紀錄以來3月最高溫

▲ 正午多區氣溫升至30度，周三起微弱季候風抵港氣溫稍降。（朱永倫攝）

本港天氣炎熱，正午時分，多處地區的氣溫上升至30度左右。截至中午12時30分，天文台總部錄得最高氣溫30.3度，為1884年有紀錄以來3月最高溫。本周三（27日）起天氣稍涼，最低氣溫21度；本周末至下周初有驟雨及雷暴。

天文台解釋，一股偏南氣流會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，早晚有霧。隨著偏南氣流在本周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。預料高空擾動會在周末至下周初為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

▲ 未來9天天氣預測。（天文台網頁截圖）

本港下午及今晚天氣預測，部分時間有陽光。下午炎熱及乾燥。今晚沿岸有薄霧。吹輕微至和緩偏南風。

展望未來一兩天日間炎熱，早晚有霧。星期三氣溫稍為下降。星期四短暫時間有陽光。本周後期天氣漸轉不穩定。

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記者：陳麗娜