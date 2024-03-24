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開心速遞丨許家傑甜蜜攬旗袍女斷正　筍盤「送水輝」女友疑曝光

娛樂 15:52 2024/03/24

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送水輝」許家傑一直接示有女友，但沒有透露對方身份。

現年40歲的「送水輝」許家傑高大靚仔又大隻，可說是筍盤，而他在去年7月，被指與同有參演《愛．回家之開心速遞》的「六合彩女神」李芷晴在銅鑼灣的餐廳齊食飯，並前後腳入戲院睇戲，由此傳出緋聞。不過，二人都齊否認拍拖，更指當日其實是一大班朋友齊睇戲，表明二人只是朋友關係。

其實，許家傑以前曾多次透露有女朋友，但是有關女友身份卻一點兒也不透露，非常秘密。不過，日前有網民在一家會所遇到許家傑與一位女子一起，而且甚為親暱，不似是一般朋友。

【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】

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許家傑與旗袍女親密合照

從相中所見，在可飽覽維港靚景的大玻璃窗前，穿黑色初的許家傑從後把一位穿旗袍女士攬入懷中，而該女士笑得十分甜蜜地倚靠在許家傑身上，十分親密，身邊更有人用手機為二人拍照留念。

該網民更寫道：「請問這是港劇演員送水輝嗎？跟客戶去了一家高級會所洽談他們的智慧系統，看見其中一個房間門都敞開，特別熱鬧，好像是慶祝訂婚！香港同事們都說這是很有名的港星，女的就不曉得是誰，但感覺兩人很配就是。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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