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麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人

娛樂 16:17 2024/03/24

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熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

麥明詩與盛勁為「勁甜麥」婚禮場地。（陳慧安 攝）

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）因為親友眾多，所以他們的「勁甜麥」婚宴分別於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，在昨日（3月23日）已於圍村舉行第一場婚宴，在今天下午於吉列島遊艇會舉行吉列島遊艇會。

麥明詩與盛勁為於吉利遊艇會舉行婚宴，主要招待親友，婚禮場地有不少有趣「打咭位」，當中包括寫住「勁甜蜜」小食檔，還有「甜麥樂園」配合老公盛勁為的機師工作，現場更有「登機指示牌」及大飛機裝飾外，還有配合麥明詩港姐冠軍身份，現場有玩具后冠讓賓客拍照，甚有心思。

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村大排筵席　李龍基林景程獻唱助興

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馮盈盈有份撥葵扇

而麥明詩好友馮盈盈為姊妹團成員之一，今日以低胸裝到場，大方騷身材派福利，甚為搶鏡。

另外，與麥明詩同屆港姐亞軍龐卓欣，也是今日姊妹團成員之一，而且她與麥明詩為中小學同學。至於男方做兄弟有麥大力、鄭衍峰等。

見證住麥明詩與盛勁為由拍拖到成為情侶的馮盈盈受訪扮嬲接示：「睇新聞報道話六號（陸浩明）是媒人，我對此有所保留，明明我也有份，而且功勞能更多。」

馮盈盈指：「當日Louisa邀盛勁為上《#後生仔傾吓偈》時，Keith的回覆：『好，可以同fyy影相』。但原來是個掩飾，二人最終締結良緣、抱得美人歸，是我們中間做他們愛情故事情節之一。」

至於今日「戰鬥格」登場，馮盈盈是為好友麥明詩扮靚，不是為了識男仔，更無奈：「今日兄弟團的人，大部份一早已認識。」

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記者：游艾維

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